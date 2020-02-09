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09.02.2020 08:34
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Сколько минут нужно бегать в неделю для защиты от рака и диабета

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи давно выяснили, что регулярные пробежки на свежем воздухе являются профилактикой сердечно-сосудистых недугов, диабета и даже онкологии.

Фото: iStock
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Медики из Австралии провели анализ 14 работ ученых, чтобы определись, сколько конкретно времени еженедельно нужно тратить на бег, чтобы получить пользу для здоровья.

В ходе исследования было изучено состояние здоровья 230 тысяч человек, наблюдения за которыми длились более пяти лет.

В результате медики пришли к выводу, что если уделять пробежкам 50 минут в неделю, то продолжительность жизни увеличивается на 27 процентов. Причем речь идет об умеренных нагрузках.

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