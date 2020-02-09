Сколько минут нужно бегать в неделю для защиты от рака и диабета

Исследователи давно выяснили, что регулярные пробежки на свежем воздухе являются профилактикой сердечно-сосудистых недугов, диабета и даже онкологии.

Медики из Австралии провели анализ 14 работ ученых, чтобы определись, сколько конкретно времени еженедельно нужно тратить на бег, чтобы получить пользу для здоровья.

В ходе исследования было изучено состояние здоровья 230 тысяч человек, наблюдения за которыми длились более пяти лет.

В результате медики пришли к выводу, что если уделять пробежкам 50 минут в неделю, то продолжительность жизни увеличивается на 27 процентов. Причем речь идет об умеренных нагрузках.