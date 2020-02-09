Томский политехнический университет 7-9 февраля на правах организатора профиля "Умный город" всероссийской олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) провел для школьников хакатон.

Его участники работали над созданием комплексной интеллектуальной системы управления процессами, происходящими в целом мегаполисе, где системы и городские службы используются оптимальным образом и формируют комфортную городскую среду. Школьники решали задачи по автоматизации выполнения работ и оптимизации ресурсов, которые необходимо затратить для этого. Командам, прошедшим в финал, предстоит решать задачи в области автоматизации сбора данных, работы с облачными сервисами, управления транспортными потоками и обеспечения безопасности общественных учреждений, а также в других сферах, изучение которых позволит создать город будущего.