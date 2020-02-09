Три человека погибли в ДТП под Иркутском

В Черемховском районе Иркутской области три человека погибли в результате автокатастрофы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба регионального ГУ МВД, авария произошла утром 9 февраля на федеральной трассе Р-255. Столкнулись тягач Scania с полуприцепом и легковая Toyota. В последней погибли водитель и два пассажира. Шансов у них не было - многотонный грузовик буквально раздавил легковую машину.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Они выясняют причину ДТП и степень вины каждого из водителей. Движение по трассе в районе деревни Субботина пока затруднено.