В Кузбассе четыре человека пострадали при падении снега с крыши

На горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области снежная глыба сошла с крыши кафе. Пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального центра медицины катастроф.

По информации агентства, снегом придавило двух девушек. Они госпитализированы. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил, врачи диагностировали ушибы спины. Одна из девушек отправлена в районную больницу в Таштагол, где проведут более тщательное обследования.

Кроме того, в районном центре Мыски Кемеровской области снежная глыба обрушилась на двоих прохожих, их также доставили в больницу. Снег сошел с крыши здания на улице Мира, 3. Пострадали 68-летняя женщина и 15-летний подросток. Их состояние оценивается как удовлетворительное.