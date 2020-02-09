В Кузбассе произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика

В Кемеровской области на трассе произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовой фуры. В результате ДТП погиб один человек, еще трое госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, информация об аварии поступила в экстренные службы в 12:10 по московскому времени. Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла в Яшкинском районе. Столкнулся пассажирский автобус MAN, следовавший по маршруту №502 Анжеро-Судженск-Кемерово, и грузовая фура Isuzu. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где в этот момент ехал междугородний автобус.

В момент аварии в салоне пассажирского транспортного средства находились 51 человек. Погиб водитель фуры, еще трое госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Как уточняет источник "Интерфакса" еще 10 пассажиров автобуса обратились за помощью врачей. Медики проводят осмотр на месте. Работают психологи. Ликвидацией последствий аварии занимаются 36 человек и 13 единиц спецтехники. На месте также работает оперативная группа полиции.