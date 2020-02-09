В Дагестане 65 тысяч человек остались без света из-за снегопада

Метель со снегом и сильными порывами ветра прошлой ночью привела к очередным аварийным отключениям электричества в Дагестане, сообщает "Интерфакс". К 7.30 энергетики провели массовые аварийные отключения в 103 населенных пунктах, где проживает около 65 тысяч человек.

По данным Минэнерго РФ, к аварийно-восстановительным работам привлечены 304 специалиста и 79 единиц специальной техники. Кстати, 7 февраля из-за непогоды энергетики были вынуждены обесточить 320 населенных пунктов в 16 районах, преимущественно на юге республики. Тогда энергетикам удалось восстановить электроснабжение в считанные часы. Правда, тогда температура воздуха была около шести градусов тепла. А сейчас идет снег, стоит легкий мороз и дует сильный ветер, с порывами до 17 метров в секунду, и это может серьезно затруднить ремонтные работы.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.