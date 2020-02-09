Названа причина жесткой посадки самолета на севере Коми

Предварительной причиной жесткой посадки самолета Boeing в аэропорту Усинска стала неисправность шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что при приземлении, которое шло поначалу в штатном режиме, у самолета сложилась стойка шасси.

Это привело к тому, что лайнер ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

На борту было 96 человек, из них 88 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Москвы в Усинск. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Сейчас люди покинули борт, а сам лайнер обследуют специалисты.