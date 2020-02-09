Под Петербургом три человека утонули в карьере

Следственный комитет по Ленинградской области начал расследование гибели трех лыжников возле поселка Шапки Тосненского района. Накануне в карьере у поселка провалились под лед и утонули три лыжника, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

По данным следствия, днем 8 февраля на льду карьера отец с двумя малолетними детьми катался на лыжах. Внезапно под ними треснул лед. Отец спасся, также мужчина смог вытащить одного из детей. Но трехлетняя дочь погибла.

Спустя всего несколько часов после трагедии на этом же карьере под лед провалились мужчина и женщина. Они также катались на лыжах. Их спасти не удалось.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности. В ведомстве будут выяснять, как лыжники оказались на льду карьера и были ли шансы предотвратить трагедии.

Стоит отметить, что в Ленинградской области этой зимой далеко не на всех водоемах встал лед. И даже там, где он появился, лед очень тонкий. Находиться на нем смертельно опасно.