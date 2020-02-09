Пропавшую в Петербурге после корпоратива девушку нашли мертвой

В Петербурге спасатели обнаружили тело 22-летней девушки, которая пропала после корпоратива в конце января.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, тело погибшей найдено у набережной лейтенанта Шмидта.

Далее все обстоятельства дела будут выяснять в полиции.

Девушку искали всем городом. Совсем молодая сотрудница не вернулась домой после корпоративного праздника. Портретами девушки были оклеены столбы на Васильевском острове, на Петроградской стороне. К поискам подключились активисты из "Лизы Аллерт" и многочисленные волонтеры.

Вскоре поисковая организация сообщила, что поиски девушки прекращены и она погибла. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ конкретизирует, что близкие девушки обнаружили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что юная петербурженка упала в Неву.