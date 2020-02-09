Новости

Пассажиры рассказали об аварийной посадке самолета в Коми 19:42
В Париже проходит праздник русской литературы 19:40
В Иране создали новую ракету малой дальности Raad-500 19:29
Эйфелева башня "извинилась" перед туристами из-за сильнейшего урагана 19:24
Пропавшую в Петербурге после корпоратива девушку нашли мертвой 19:22
СК завел дело после столкновения автобуса и фуры в Кузбассе 18:51
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину 18:39
Выбираем подержанный пикап за миллион рублей: немец против трех японцев 18:30
Александр Вучич выразил обеспокоенность судьбой сербов в Черногории 18:27
По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело 18:27
Матыцин: Цель Минспорта - полное восстановление прав ВФЛА 18:06
В аэропорту Усинска при жесткой посадке самолета не сработал ряд систем 18:03
Названа дата прощания с композитором Сергеем Слонимским 17:42
На Алтае с подозрением на аденовирус госпитализировали 23 школьника 17:33
Чем российские Qashqai и X-Trail лучше импортных. 5 вопросов к Nissan 17:28
За четыре дня на дорогах Подмосковья поймали более 130 пьяных водителей 17:24
Три человека погибли в столкновении с КамАЗом под Курском 17:22
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 22 человек 17:06
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм" 17:04
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes 17:02
В центре Петербурга вылетевший на тротуар Mercedes сбил двух пешеходов 16:57
Врач объяснила, может ли развиться рак из-за горячего супа 16:48
Дзюба сделал дубль за две минуты в матче с ЦСКА 16:41
Минск позитивно оценивает белорусско-российское торговое сотрудничество 16:36
Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 19:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшую в Петербурге после корпоратива девушку нашли мертвой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге спасатели обнаружили тело 22-летней девушки, которая пропала после корпоратива в конце января.

В центре Петербурга вылетевший на тротуар Mercedes сбил двух пешеходов

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, тело погибшей найдено у набережной лейтенанта Шмидта.

Далее все обстоятельства дела будут выяснять в полиции.

Девушку искали всем городом. Совсем молодая сотрудница не вернулась домой после корпоративного праздника. Портретами девушки были оклеены столбы на Васильевском острове, на Петроградской стороне. К поискам подключились активисты из "Лизы Аллерт" и многочисленные волонтеры.

Вскоре поисковая организация сообщила, что поиски девушки прекращены и она погибла. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ конкретизирует, что близкие девушки обнаружили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что юная петербурженка упала в Неву.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Эпидемия коронавируса в Китае достигнет пика во второй половине февраля
НПЗ Беларуси будут покупать нефть у России по мировым ценам
Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов