В центре Петербурга вылетевший на тротуар Mercedes сбил двух пешеходов

В центре Петербурга рядом с Новой Голландией сбили двух пешеходов. Автомобиль Mercedes вылетел на тротуар прямо на людей, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло у дома №2 по Ново-Адмиралтейскому каналу. В результате ДТП 44-летний пешеход получил тяжелые травмы, его доставили в Мариинскую больницу, это ближайшее медучреждение.

С травмами средней тяжести в больницу №26 госпитализирована 47-летняя женщина.

Установлено, что за рулем иномарки была 51-летняя женщина. По невыясненным пока причинам автоледи потеряла управление автомобилем, когда машина двигалась в сторону Галерной. Машина вылетела на тротуар канала. От падения в воду автомобиль спасла решетка, установленная на набережной.