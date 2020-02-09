В Госдуме всерьез занялись проблемой завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Депутаты проведут мониторинг цен в аптеках. И готовят законопроект о регулировании аптек, который в случае принятия поможет не допустить возникновения таких ситуаций в дальнейшем.

Глава нижней палаты Вячеслав Володин дал поручение проанализировать информацию о росте цен. И подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, наживаться на людях недопустимо. Необходимо взаимодействовать со Счетной палатой и с Федеральной антимонопольной службой, поставил задачу Володин.

"Единая Россия" предложила как меры быстрого реагирования, так и идеи на перспективу. Инициативы отправлены в штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила координатор партпроекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко. Для производителей и оптовых фармкомпаний в случае одобрения меры будет установлена максимальная оптовая наценка - не более 20 процентов, для розничных сетей - не более 15 процентов.

Вторая мера - ввести лимит на продажу масок (не более 40 штук в руки). Кроме того, в партии настаивают на приоритетных продажах масок розничным торговым сетям, которые напрямую работают с населением. "Все эти предложения позволят пресечь спекуляции на фоне нагнетания информации об эпидемии", - заявила Анна Кувычко.

Что касается мер на перспективу, то уже разработан комплексный законопроект, который готовится к внесению в Госдуму. Как рассказал глава думских "единороссов" Сергей Неверов, документ отрегулирует деятельность аптек и аптечных сетей. В случае его принятия он будет призван не допустить скачков цен на препараты.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал журналистам о деталях. По его словам, законопроект содержит ряд антимонопольных ограничений - в частности, устанавливает предельное количество организаций (аптечных пунктов и т.п.), которое может иметь аптечная сеть на территории РФ. Это должно помочь избежать сговоров.

Законопроектом также вводится обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся отечественных аналогах продаваемых импортных препаратов. Кроме того, российские лекарства должны будут в обязательном порядке получить место на витрине.

Предлагается прописать и ограничение бонусов, которые могут брать аптеки за размещение отечественной фармацевтической продукции.

Также депутаты предлагают обязать аптеки регистрировать цены на все лекарства ежеквартально в заявительном порядке. Эту меру предложат ко второму чтению законопроекта в случае его принятия в первом. Она нужна, чтобы в течение квартала цена не могла быть изменена, пояснил Исаев. Это должно помочь предотвратить ситуации, при которых аптеки "под конъюнктуру берут и повышают цены", как это произошло на волне новостей о коронавирусе.

Корреспонденты "Российской газеты" проверили ситуацию с медицинскими масками в более 20 российских регионах.

Картина пестрая. В некоторых цены выросли на 25, 30, 40 процентов. И даже на 440. Но есть города, где на прилавках лежат и дорогие, и дешевые маски. Однако почти везде в том или ином виде журналисты зафиксировали дефицит масок. И разобрались в причинах.

Просчитались

В Петрозаводске масок в день проверки не было во многих аптеках. Новые поставки обещали только через два-три дня. Так ответили в организации, которая получает изделия оптом и распределяет по аптекам.

А дешевые одноразовые маски по 10 рублей за штуку закончились почти сразу, как заговорили о коронавирусе. Из 26 социальных аптек в городе, они остались в трех, и то дорогие - по 85 рублей за пять штук.

Жители Уфы тоже начали массово скупать маски. Из-за этого в ряде аптек уже несколько дней они отсутствуют. "Три дня назад у нас еще были маски, но после сообщения о закрытии на карантин по ОРВИ десятка школ все срочно начали закупаться. Сразу по две-три упаковки. На днях ждем дополнительных поставок. Теперь заказали больше. Цена прежняя", - рассказала "РГ" провизор одной из уфимских аптек.

Там, где ситуацию просчитывают заранее и знают запросы своих покупателей, ажиотажный спрос на маски возникает редко. Взять, к примеру, Красноярск. Здесь даже если в каких-то аптеках возникает временный дефицит, то в соседних маски есть. Их продают даже в супермаркетах-дискаунтерах среди прочих средств гигиены.

В Челябинской области не сразу, но тоже сумели взять ситуацию под контроль. Здесь эпидемический порог по гриппу и ОРВИ пройден еще 4 февраля. И спрос на маски, по оценке гендиректора "Областного аптечного склада" Андрея Князева, вырос в 15 раз. Чем не преминули воспользоваться в крупных аптечных сетях, где маски или исчезли, или продаются упаковками по три-пять штук, понятно, по высокой цене. При дефиците люди готовы платить за нужный товар больше. На что и расчет.

Ажиотаж диктует

В Краснодаре люди признавались, что, узнав о коронавирусе, начали покупать маски впрок. Хотя в крае случаев заражения не зафиксировано.

Были госпитализированы и обследованы 15 человек с похожими симптомами. Но у всех подтвержден другой диагноз. Но ажиотаж сделал свое - цены выросли в десять раз. "Это был искусственный ажиотаж, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова. - И нельзя допустить его разрастания. К аптекам будут применяться самые строгие меры". И уточнила: за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрены штрафы от 1 до 15 процентов от прибыли предприятия.

В некоторых регионах цены на маски выросли на 25-40 процентов и больше. Почти везде корреспонденты "РГ" зафиксировали дефицит масок

Штрафы - дело, конечно, нужное, но и ажиотаж желательно сбивать еще до того, как аптеки им уже воспользовались. Хотя это самое трудное в данной ситуации. Как говорили работники некоторых аптек в Архангельске, многие северяне закупаются средствами защиты от вирусов словно на пятилетку вперед. И в аптеках уже есть перебои с масками. Но, к счастью, не везде. В небольшой частной аптеке у корреспондента "РГ" глаза разбежались: каких только масок нет - и черные, и обеззараживающие, и с особыми креплениями... Цены - от 280 рублей за 50 масок до 70 рублей за одно изделие с усиленными защитными свойствами.

А в Ставропольском крае цены на медицинские маски, как, впрочем, и на противовирусные препараты, с начала года не изменились. Связано это с распоряжением губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Он так и заявил: "Цены не должны повышаться, а у людей должна быть возможность купить необходимые предметы, чтобы защититься от коронавируса и других заболеваний".

Купить, чтобы продать

Небывалый ажиотаж наблюдали и в Чите. Там за неделю жители скупили трехгодичный запас масок. Причем некоторые покупатели, похоже, тоже решили нажиться на вирусе.

"Поступает информация о возможных спекулянтах - гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч единиц товара", - рассказали в правительстве Забайкалья.

В Татарстане - другая история. Среди жителей республики особого ажиотажа вокруг масок нет. А у китайских граждан, в том числе студентов, которых только в Казани около двух тысяч, этот товар пользуется повышенным спросом. Они скупают маски для отправки на родину. В одной из аптек их заказывают сразу по 10 тысяч штук.

Однако в половине аптек, где побывал корреспондент "РГ", маски, по словам провизоров, отсутствуют уже две недели.

Повышенный спрос на маски есть и в Хабаровске. Здесь с 10 февраля ввели масочный режим. Медики, педагоги, сотрудники банков, торговли и водители обязаны работать в масках.

Но в свободной продаже накануне найти их было сложно. В то же время, как сообщил директор "Фармации" Денис Улыбышев, к ним регулярно поступают звонки явно не от медорганизаций с предложением приобрести до 300 тысяч штук. Готовы платить наличными и сразу же вывезти. "Это делают для перепродажи за более высокую стоимость или для их поставки в Китай", - уверен директор.

Новая большая партия масок должна прийти в Хабаровск в середине февраля.

Внимание: обман

Заработать на ажиотаже

Под прессом негативных новостей из Китая эмоционально лабильные люди склонны проявлять повышенную тревожность. И этим пользуются не только производители и продавцы масок, но и некоторые клиники и лаборатории. "Приходите, мы проверим, не заразились ли вы коронавирусом!" - вот суть предложений. Ясно, что за "проверку" придется заплатить немалую сумму.

"В отношении медицинских организаций, недобросовестно использующих ситуацию с распространением коронавируса, будут приняты меры", - такое сообщение распространило столичное подразделение Росздравнадзора.

О чем идет речь? Вот столичная частная клиника предлагает сделать компьютерную томографию, чтобы "выявить страшную болезнь, вызванную коронавирусом". Да, с помощью КТ диагностируют различные тяжелые патологии: воспаление, фиброз легких, туберкулез, новообразования. Но установить, что причиной пневмонии стал именно коронавирус, КТ, конечно, не позволяет. Тем не менее реклама настаивает: такое исследование совершенно "необходимо пройти всем", у кого повышена температура и держится кашель. Стоимость исследования - 6,5 тысячи рублей.

А в Санкт-Петербурге отличилось авторитетное медучреждение, где действительно проводят тесты на всевозможные вирусные инфекции. Там предложили всем желающим "провериться" на новый коронавирус. За 5,5 тысячи рублей. При этом, приглашая на исследование, умолчали, что проведение подобного теста в частном порядке ничего не даст - такая диагностика выполняется и имеет смысл только по назначению врача. Впрочем, уже через сутки рекламное сообщение с сайта учреждения исчезло - видимо, информация дошла до руководства, решившего окоротить проявления сомнительной инициативы.

В Росздравнадзоре заявили, что "обеспокоены ситуацией, при которой ряд медицинских организаций используют в рекламе и в качестве конкурентного преимущества ситуацию распространения в Китае и других странах нового коронавируса (2019-nCoV)".

В надзорной службе напомнили: медицинские показания для проведения обследования устанавливаются врачом. "Проведение обследования необходимо лишь в отношении определенной категории граждан, находящихся на стационарном лечении и посещавших или проживавших в течение последних 14 дней в Китайской Народной Республике, либо посещавших медицинские учреждения в странах, где имелись случая выявления коронавируса 2019-nCoV", - говорится в сообщении московского подразделения федеральной службы.

В частности, кроме выполнения процедуры КТ, людей вводят в заблуждение, навязывая им предложение пройти тестирование (РТ-ПЦР) без достаточных на то оснований.

Управление Росздравнадзора обратилось к коллегам из территориального отделения Федеральной антимонопольной службы "для принятия мер реагирования".

Подготовила Ирина Невинная

А как у них

Несмотря на коронавирус, китайские туристы по-прежнему едут в Европу, однако из-за масок их теперь сложно различить на фотографиях. Фото: Reuters

Коронавирус переложили на музыку

Свирепствующий в Китае коронавирус, который привел к смерти уже более 800 человек, нашел свое отражение в искусстве. Итальянский музыкант-концептуалист Массимо Магрини переложил 2019-nCoV на музыку. Получившееся после обработки на компьютере изображения ключевых молекул вируса видео со звуковой дорожкой он опубликовал в Сети.

"Прямая ультразвуковая обработка РНК нового коронавируса 2019 года. Последовательность нуклеотидов сопоставлена с различными четырьмя звуками", - написал Магрини на своей странице в социальной сети "Фейсбук", пояснив, что он тщательно подбирал звуки, чтобы передать правильную атмосферу.

Интересно, что Магрини не единственный, кого вдохновил коронавирус на создание нового произведения. Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин, который в своем творчестве отражает наиболее актуальные темы, волнующие весь мир, тоже не смог остаться в стороне. На поле под Вероной художник изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора, плуга и вращающейся бороны.

Согласно последним данным, общее число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 37,2 тысячи человек, 813 скончались от осложнений. Количество жертв всего за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов (774 человека в 30 странах). В связи с ростом числа заболевших посольство США в Пекине и генконсульства в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановили выдачу виз. Насколько эта мера будет эффективна, покажет время. Пока же число инфицированных за пределами Китая увеличилось до 316. И страх перед коронавирусом отразился на жизни китайских кварталов по всему миру. Так, в Париже в местах проживания выходцев из Поднебесной опустели прежде оживленные кафе, закусочные. И дело не только в туристах, которые избегают там появляться, сами местные жители без особой нужды не покидают квартиры.

В ужасе владельцы всех заведений тайской, японской, камбоджийской и, конечно, китайской кухни. "В декабре нас подкосили забастовки против пенсионной реформы, когда замер городской транспорт, а вот теперь этот дьявольский вирус, - жалуется один из рестораторов. - Если так пойдет дальше, то придется закрывать лавочку". А пока парижские китайцы порой приступом берут аптеки, как только там появляются медицинские маски. Они готовы переплачивать, лишь бы добыть их и переправить своим родственникам в Китае.

В самой Франции явных признаков эпидемии нет. Шесть случаев заболевания были подтверждены недели полторы назад. Состояние заболевших, кроме 80-летнего туриста из Китая, стабильное, их, скорее всего, выпишут в ближайший дни. Правда, в воскресенье пришло сообщение о пяти подданных Великобритании, отдыхавших во французских Альпах, у которых обнаружили новый коронавирус. Оказывается, в их доме останавливался англичанин из Сингапура. Всех, кто с ним контактировал, отправили в госпитали и взяли под наблюдение. Еще один британец заболел в Испании, как выяснилось, он тоже прежде контактировал с инфицированным.

Подготовили Юрий Когалов, Нива Миракян (Рим), Вячеслав Прокофьев (Париж)

Между тем

Вирус получил имя

Власти КНР приняли решение дать временное название коронавирусу. Теперь в Китае вместо рекомендованного ВОЗ названия "острое респираторное заболевание 2019-nCoV" его называют NCP (Novel Coronavirus Pneumonia). Правда, пошли в Пекине по наиболее легкому пути. Данная аббревиатура расшифровывается с английского как "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса" . Окончательный вариант названия вирусу обещают дать позже.