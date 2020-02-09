В Петербурге полиция не нашла насилия в семье после жалобы блогера

В Петербурге сотрудники полиции пытаются разобраться в запутанной истории с домашним насилием. Несколько дней назад девушка, ведущая блог в Instagram, пожаловалась на своем канале, что в соседской квартире кричит ребенок, а полиция никак не реагирует на жалобы соседей.

Данная история широко обсуждалась в социальных сетях. Полиция Петербурга несколько дней хранила молчание. Сейчас ведомство озвучило предварительные результаты проверки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники полиции установили адрес девушки-блогера и выехали на беседу к ее соседям. Оказалось, что семья благополучная, никаких поводов для беспокойства полицейские не обнаружили. Но признали: ребенок действительно шумит.

Правда, у соседей тоже есть претензии к девушке-блогеру. Родители четырехлетнего мальчика полагают, что девушка вмешивается в их частную жизнь. Мама ребенка написала в полицию заявление о том, что блогер распространяет недостоверные сведения об их семье. В полиции отмечают, что заявление зарегистрировано.

Также в ведомстве говорят, что позицию самой девушки по этому вопросу им узнать пока не удалось. Автор поста не открывала дверь полицейским и не отвечала на телефонные звонки.

Стоит отметить, что автор поста изначально планировала оставить в полиции анонимное сообщение о том, что ребенок в опасности. Но по телефону ей сообщили, что заявитель должен указать полные данные о себе.