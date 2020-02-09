Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в центре Астрахани

Один человек погиб и пятеро госпитализированы после ДТП с двумя иномарками в Астрахани, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла накануне вечером. Как установили в ГИБДД, 18-летний водитель иномарке не уступил дорогу встречной машине при повороте налево на крупном перекрестке. В результате его машина вылетела на тротуар, а вторая на полном ходу врезалась в соседний дом.

Водитель-нарушитель от удара получил открытую черепно-мозговую травму с отеком мозга. 20-летний пассажир рядом с ним погиб еще до приезда "скорой". Во втором автомобиле тоже находились молодые люди. 19-летней водитель, а также 20-летние парень и девушка получили многочисленные ушибы и черепно-мозговые травмы. У третьего пассажира 1999 года рождения ранения серьезней - помимо ушиба головного мозга, у него обнаружены многочисленные переломы костей черепа, ушибы конечностей. Все пострадавшие находятся в больнице.

Правоохранительные органы начали проверку. После нее, вероятно, будет возбуждено уголовное дело.