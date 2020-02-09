В Херсонесе восстановили амфоры из сгоревшей 2000 лет назад крепости

Ученые Херсонеса Таврического восстановили более 20 амфор из склада, найденного при раскопках античного укрепления Масляная гора под Севастополем. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Крепость находится близ современного села Поворотное. Сотрудники музея установили, что она была сожжена варварами более 2000 лет назад, на рубеже II и I веков до нашей эры.

- Крепость погибла в эпоху правления понтийского царя Митридата VI Евпатора. В это время Херсонес совместно с понтийцами вел серию войн с варварским населением Таврики. По всей видимости, укрепление погибло в ходе одного из варварских нападений, - рассказал руководитель Бельбекской экспедиции Херсонеса Максим Тюрин.

Склад амфор и лепных кухонных сосудов был найден археологами в 2017-2018 в одном из помещений крепости. Всего обнаружено более 10 тысяч фрагментов керамических изделий, к настоящему времени удалось восстановить более 20 сосудов.

Отмечается, что хранилище находились амфоры, произведенные на островах Родос, Хиос, Кос, а также в Синопе и Гераклее. В числе отреставрированных - восемь косских амфор, имеющих идентичное глиняное тесто и форму.

В этих амфорах первоначально хранилось вино, из чего ученые сделали вывод о материальном достатке жителей крепости на Масляной горе. А некоторые сосуды использовались повторно - в одной из амфор найдены обугленные зерна.

На одной из амфор с острова Кос удалось прочесть нацарапанную острым предметом надпись (граффито) с именем Каланион. Сообщается, что это редкое имя, которое ранее не было зафиксировано ни в Херсонесе и его округе, ни в Причерноморье в целом.

- Есть основание полагать, что это имя владельца амфоры, который обитал здесь, на Масляной горе более двух тысяч лет назад, - отмечают в музее.

Далее археологи приступят к изучению амфор производства Синопы и Колхиды, найденных в разрушенной крепости.