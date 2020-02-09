Новости

В Сочи загорелась общеобразовательная школа 12:04
МИД РФ сообщил о трудностях в переговорах о перемирии между США и талибами 12:01
США приостановят выдачу виз в Китае из-за коронавируса 12:01
Сериал "Домашний арест" Семена Слепакова покажут по ТВ 11:54
В Херсонесе восстановили амфоры из сгоревшей 2000 лет назад крепости 11:40
Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП под Новосибирском 11:18
МИД Украины расстроился из-за нового санкционного механизма Совета Европы 11:17
Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи 11:07
В Москву возвращается аномальное тепло 11:06
В Кузбассе четыре человека пострадали при падении снега с крыши 11:05
В Бурятии дроны помогли артиллерии уничтожить более 300 целей 11:01
В Норильске 30 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте 10:50
Под Петербургом три человека утонули в карьере 10:49
Серена Уильямс потерпела первое в карьере поражение в Fed Cup 10:43
В Сочи синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза 10:42
Три человека погибли в ДТП под Иркутском 10:34
Путин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 10:26
В Дагестане 65 тысяч человек остались без света из-за снегопада 10:22
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене 10:16
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса 10:01
Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного 09:50
Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России 09:25
Валентина Шевченко защитила титул UFC, нокаутировав Кэтлин Чукагян 09:20
Василевский продлил беспроигрышную серию до 18 матчей 09:05
Новая Toyota RAV4 за 2,6 млн рублей: вновь бестселлер? 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 11:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Херсонесе восстановили амфоры из сгоревшей 2000 лет назад крепости

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Ученые Херсонеса Таврического восстановили более 20 амфор из склада, найденного при раскопках античного укрепления Масляная гора под Севастополем. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Крепость находится близ современного села Поворотное. Сотрудники музея установили, что она была сожжена варварами более 2000 лет назад, на рубеже II и I веков до нашей эры.

- Крепость погибла в эпоху правления понтийского царя Митридата VI Евпатора. В это время Херсонес совместно с понтийцами вел серию войн с варварским населением Таврики. По всей видимости, укрепление погибло в ходе одного из варварских нападений, - рассказал руководитель Бельбекской экспедиции Херсонеса Максим Тюрин.

Фото: Херсонес Таврический
В Балаклаве обнаружен арсенал XV века с рыцарскими доспехами

Склад амфор и лепных кухонных сосудов был найден археологами в 2017-2018 в одном из помещений крепости. Всего обнаружено более 10 тысяч фрагментов керамических изделий, к настоящему времени удалось восстановить более 20 сосудов.

Отмечается, что хранилище находились амфоры, произведенные на островах Родос, Хиос, Кос, а также в Синопе и Гераклее. В числе отреставрированных - восемь косских амфор, имеющих идентичное глиняное тесто и форму.

В этих амфорах первоначально хранилось вино, из чего ученые сделали вывод о материальном достатке жителей крепости на Масляной горе. А некоторые сосуды использовались повторно - в одной из амфор найдены обугленные зерна.

На одной из амфор с острова Кос удалось прочесть нацарапанную острым предметом надпись (граффито) с именем Каланион. Сообщается, что это редкое имя, которое ранее не было зафиксировано ни в Херсонесе и его округе, ни в Причерноморье в целом.

- Есть основание полагать, что это имя владельца амфоры, который обитал здесь, на Масляной горе более двух тысяч лет назад, - отмечают в музее.

Далее археологи приступят к изучению амфор производства Синопы и Колхиды, найденных в разрушенной крепости.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
Глава Казахстана сообщил о стабилизации обстановки в Кордайском районе
В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста