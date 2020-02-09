Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Крым и Севастополю, в убийстве мальчика подозревают его мать.

Мальчика обнаружили в машине, припаркованной на улице Сельвинского в Симферополе. Рядом с автомобилем без сознания лежала его мать. Прохожие вызвали полицию.

- В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью, орудие убийства, пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов, - сообщили в СК.

У женщины обнаружены признаки медикаментозного отравления. Сейчас она находится в больнице.

Следователи установили, что в субботу утром 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым ребенок жил после того, как родители расстались. Должна была вернуть мальчика вечером, но перестала выходить на связь. После этого родственники забили тревогу.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). Следователи допрашивают родственников и ближний круг семьи, назначены экспертизы.