В Сочи при пожаре в частном доме погибла женщина

В Сочи по факту смерти женщины в результате пожара проводится проверка. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кубани.

Сегодня ночью при тушении пожара на улице Высокогорной Центрального района обнаружили тело 60-летней женщины - хозяйки частного дома. Установлено, что она проживала там со своей семьей. Предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом. Возгорание заметили соседи и позвонили пожарным.

Как уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило вчера в 23.21. Через минуту на место происшествия были направлены пожарные расчеты. В 23.31 установили, что огонь объял площадь в 200 квадратных метров. Кроме дома, сгорели два легковых автомобиля. В 0.30 пожар ликвидировали. В тушении задействованы четыре единицы техники и 15 человек.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Назначена пожаротехническая судебная экспертиза. С целью установления точной причины смерти погибшей назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сегодня в Адлерском районе Сочи загорелась средняя общеобразовательная школа № 25. Сообщение о возгорании поступило в 10.30. В 11.46 пожар удалось потушить.