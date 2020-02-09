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09.02.2020 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи при пожаре в частном доме погибла женщина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Сочи по факту смерти женщины в результате пожара проводится проверка. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кубани.

Сегодня ночью при тушении пожара на улице Высокогорной Центрального района обнаружили тело 60-летней женщины - хозяйки частного дома. Установлено, что она проживала там со своей семьей. Предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом. Возгорание заметили соседи и позвонили пожарным.

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Как уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило вчера в 23.21. Через минуту на место происшествия были направлены пожарные расчеты. В 23.31 установили, что огонь объял площадь в 200 квадратных метров. Кроме дома, сгорели два легковых автомобиля. В 0.30 пожар ликвидировали. В тушении задействованы четыре единицы техники и 15 человек.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Назначена пожаротехническая судебная экспертиза. С целью установления точной причины смерти погибшей назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сегодня в Адлерском районе Сочи загорелась средняя общеобразовательная школа № 25. Сообщение о возгорании поступило в 10.30. В 11.46 пожар удалось потушить.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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