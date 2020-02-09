В Сочи загорелась общеобразовательная школа

В Адлерском районе Сочи загорелась средняя общеобразовательная школа № 25.

Как сообщили в пресс-службе краевом ГУ МЧС России, сообщение о пожаре на улице Ульянова поступило в 10.30 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

"В 10.31 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения МЧС России, - заявили в ведомстве. - В 10.39 по прибытии к месту первого пожарного подразделения организовано проведение разведки. По ее результатам установлено, что произошло возгорание в цокольном этаже на площади 200 квадратных метров. Эвакуация не проводилась".

На месте работают 56 человек и 20 единиц техники. В 11.16 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.