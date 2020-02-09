Россия и Турция более трех часов обсуждали сложную ситуацию в Идлибе

Россия и Турция более трех часов обсуждали непростую ситуацию в зоне деэскалации Идлиб. Встреча проходила в закрытом режиме, передает ТАСС. Анкара в очередной раз "выразила надежду на достижение перемирия в регионе", при этом пообещав реагировать на нападения на свои наблюдательные пункты в Сирийской арабской республике (САР).

Ранее турецкие военные попали под огонь, открытый армией САР по террористам. Погибли четыре человека, девять получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска прекратить наступление. В противном случае Анкара пригрозила военным ответом.

Возникшие проблемы и решили обсудить 8 февраля все заинтересованные стороны. В переговорах участвовали заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лавреньтев, а также дипломаты обеих стран.

"Основное внимание уделялось шагам, которые могут быть предприняты для обеспечения спокойствия на земле", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции, добавив, что переговоры продолжатся на следующей неделе.

Ранее Москва и Анкара предприняли очередную попытку ввести режим тишины в Идлибе, однако террористы усилили свои атаки.