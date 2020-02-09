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09.02.2020 17:10
Рубрика: Спорт

Российские хоккеисты уступили чехам и стали последними на Шведских играх

Текст: Артур Нанян
Хоккеисты сборной России проиграли в серии буллитов команде Чехии и впервые с 2014 года заняли последнее четвертое место на Шведских играх, которые являются этапом Евротура.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В первом периоде команды забили по одному голу. На 12-й минуте россияне вышли вперед благодаря точному броску Артура Каюмова. Но после этого постепенно чехи выровняли игру и уже на 20-й минуте огорчили нашу сборную - отличился Якуб Флек.

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Во втором периоде российская команда сделала то, чего ранее ей не удавалось на шведском этапе Евротура - победила в одном отдельном периоде. На 37-й минуте Андрей Светлаков отметился заброшенной шайбой в меньшинстве.

Третий период получился сверхнасыщенным на события. На 54-й минуте Ян Кошталек сравнял счет. Впрочем, всего через четыре минуты Павел Порядин вновь вывел россиян вперед. Но чехи не сдались и за секунду до финальной сирены перевели игру в овертайм благодаря точному броску Кошталека, оформившему дубль.

В овертайме команды шайб не забросили, и все решилось в серии буллитов. У чехов своей попыткой не воспользовался только Томаш Гика, а у россиян никто из троицы Анатолий Голышев, Павел Кудрявцев, Павел Порядин. Как итог, 3:0 в серии буллитов и 4:3 в матче в пользу чехов.

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В двух предыдущих своих матчах на Шведских играх российские хоккеисты уступили финнам (0:3) и хозяевам этапа (2:5). В турнирной таблице команда Алексея Кудашова с одним набранным очком расположилась на последней строчке. Этап выиграла сборная Швеции (6 очков). Второй стала команда Чехии (5). На третьей строчке сборная Финляндии (3).

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