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09.02.2020 22:34
Рубрика: Спорт

Безрадостный лед

Сборная России проиграла все три матча на этапе Евротура
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Сборная России так и не смогла выиграть на Шведских играх, являющихся третьим этапом хоккейного Евротура. В заключительном матче команда Алексея Кудашова по буллитам уступила чехам - 3:4.
Третий этап Евротура стал для тренерского штаба сборной России смотром молодежи. Фото: ФХР Третий этап Евротура стал для тренерского штаба сборной России смотром молодежи. Фото: ФХР
Третий этап Евротура стал для тренерского штаба сборной России смотром молодежи. Фото: ФХР

Для тех, кто не слишком пристально следит за российской сборной, результаты ее первых двух матчей на турнире могли показаться обескураживающими. Финнам и шведам наши уступили с общим счетом 2:8 (0:3 и 2:5 соответственно). Впрочем, акцентировать внимание на результате, даже с учетом всегдашних амбиций "красной машины" в этот раз было бы неправильно. В заявке нашей команды не оказалось ни одного человека старше 30 лет и всего пять игроков, которым уже исполнилось 25 лет. При этом Кудашов взял сразу шесть парней, выигравших в январе "серебро" молодежного чемпионата мира.

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Конечно, хотелось, чтобы наши молодые звезды с ходу проявили себя и на взрослом уровне, однако боевое крещение ребят оказалось весьма болезненным. Пожалуй, главное, что показал турнир, без опыта в современном хоккее никуда. В обоих матчах его россиянам отчаянно не хватало. Отсюда пропущенные шайбы на первых секундах, запредельное количество ошибок. Тот же Александр Романов, защитник из ЦСКА: на молодежном чемпионате мира он был стопроцентной звездой, а в матче Евротура его детская ошибка привела к одной из заброшенных шайб в наши ворота.

- Что не так? Первая смена - это раз! - разбирал после матча со шведами действия партнеров капитан сборной Богдан Киселевич. - В первые пять минут игры не все поняли, что нужно по полной работать и молотить, сдерживать давление соперника. Можно сказать, что это неопытность, но нужно расти здесь и сейчас. Думаю, за эти две игры стало намного лучше. Просто было давление, для многих это первый Евротур. Никак не могут успокоиться, но мы много разговариваем, атмосфера в коллективе хорошая. Ребята получат огромный опыт. Они понесут его в свои команды, будут дальше развиваться.

Фото: РИА Новости
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О том же говорил и главный тренер сборной России Алексей Кудашов: "Ошибки совсем детские, нельзя на этом уровне передерживать шайбу, чтобы тебя соперник накрывал, удаляться нельзя. Вот все эти ошибки вылезли и вылились в результат. Все получают опыт, этой команде нужен опыт. Не попробовав, они ничего не поймут, и мы ничего о них не поймем. Надо набить шишки им. Будем искоренять допущенные ошибки, чтобы больше их не было.

Главное, что работа тренерского штаба действительно видна. Уже в третьем периоде матча со шведами у наших начала прорезаться игра: две заброшенные шайбы в этой 20-минутке тому подтверждение. Еще больше прогресс был заметен в игре с чехами. Наконец-то удалось не пропустить в самом дебюте матча. Более того, россияне забили первыми: отличился Артур Каюмов. По ходу встречи наши еще дважды вели в счете, но удержать победу не смогли, причем в третий раз чехи отыгрались за секунду до сирены. В овертайме ничего не решилось, а в серии буллитов сопернику повезло больше.

Спорт Хоккей Евротур

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