Счетная палата раскритиковала систему финансирования науки

Российская наука не стала драйвером социально-экономического развития страны, отметили в Счетной палате (СП). И дело не в отсутствие поддержки. Инвестиции от государства наука получает существенные, вот только они не приносят ту отдачу, на которую можно было рассчитывать, говорят аудиторы.

По итогам 2017 года Россия занимала 10-е место в мире по затратам на науку, а по числу ученых - даже была в числе лидеров, однако по количеству патентных заявок отстает от США почти в 16 раз, а от Китая - в 38 раз. Бюджетные деньги, особенно в рамках гособоронзаказа, распределяются на научные разработки "неактуальной тематики" среди ограниченного числа научно-исследовательских учреждений, поясняют в СП. А избыточная отчетность за израсходованные деньги отпугивает от госфинансирования инновационный бизнес.

В России наука более чем на 60% финансируется государством и только на 30% - предпринимателями. В западных странах все наоборот, а в Японии и Китае доля бизнеса даже приближается к 80%.

При этом, считают аудиторы, нужно увеличить бюджетные расходы на развитие научной инфраструктуры и кадрового потенциала, в том числе для повышения уровня зарплат исследователей. Предлагают также в СП создать комплексную систему мониторинга результатов исследовательской деятельности и создать условия для коллективного использования научного оборудования и уникальных научных установок.

Оценивать эффективность российской науки по количеству патентов не совсем корректно, отмечает в беседе с "РГ" доцент РАНХиГС, директор департамента индустриальных программ Сколковского института науки и технологий Дмитрий Каталевский. За рубежом патентование как раз в основном задача бизнеса, поясняет он. А вот в России сам рынок патентов еще не сложился, "интеллектуальная собственность не является де-факто активом", говорит эксперт.

К тому же за рубежом исследовательские центры передают бизнесу лицензии на использование разработок и от этого получают постоянный доход. У нас же компании крайне неохотно соглашаются на такую модель, предпочитая получить все права на научные разработки. К тому же у бизнеса есть недоверие к отечественным научным работам. "Научным институтам нужно доказать бизнесу, что они способны создавать востребованные технологии", - говорит Каталевский.

В России наука более чем на 60% финансируется государством и только на 30% - предпринимателями. В западных странах все наоборот

Впрочем, в последние годы ситуация начала меняться. "Бизнес понимает, что конкурировать не только на мировом, но и на внутреннем рынке невозможно без научных исследований", - отмечает эксперт. Многие крупные компании уже открывают у себя исследовательские подразделения. На следующем этапе они поймут, что лучше передавать исследования профильным институтам, тогда у нас и появится современный рынок научных разработок.

Комментарий

Владимир Иванов, Заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН:

- Доклад Счетной палаты наглядно отражает состояние российской науки после реформ, начатых в 2004 году. Именно тогда был принципиально изменен статус российской науки. Если до этого она относилась к реальному сектору экономики и управлялась министерством промышленности и науки, то в 2004 году наука была переведена в сектор услуг, а управление передано во вновь созданное министерство образования и науки. Произошел отрыв науки от реального сектора экономики, что привело к разрыву инновационной цепочки: фундаментальная наука - прикладные разработки - производство. Возникшая в итоге система организации науки соответствует ставке на сырьевую экономику, которой не нужна разработка новых технологий, а цель образования - подготовка квалифицированных потребителей. Дальнейшие реформы проходили в том же направлении: РАН была лишена статуса высшей научной организации страны, исключена из управления наукой, преобразована в ФГБУ, утратив особую организационно-правовую форму. Кроме того, была ликвидирована научная аспирантура, взят курс на сокращение числа научных организаций, перевод науки в университеты, которые далеко не всегда могли воспринять эту новую для себя функцию и т.д. В результате произошла сегментация науки, разрушена система организации фундаментальных исследований.

Все это привело к тому, что начиная с 2004 года не был выполнен ни один стратегический документ, касающийся науки. Яркий пример - финансирование. В принятой в 2006 году Стратегии РФ в области развития науки и инноваций записано, что к 2015 году доля науки в ВВП должна составить 1,8 процента. В принятой в 2011 году Стратегии инновационного развития России до 2020 года записана цифра 2,5-3 процента ВВП, из них больше половины - за счет частного сектора. Указ президента РФ (07.05.2012 г. № 599) обещал довести к 2015 году финансирование науки до 1,77 процента ВВП. Но фактически доля науки в структуре ВВП с 2001 года по настоящее время составляет 1,0-1,12 процента.

В указах президента поставлена сложнейшая задача: Россия должна к 2024 году прорваться в пятерку ведущих стран по приоритетным направлениям науки и техники. Оценки РАН показывают: если сохранять финансирование науки на современном уровне, то этого достаточно, чтобы поддерживать ее в нынешнем состоянии. Но качественного прорыва к новым знаниям она не обеспечит. То есть мы останемся на тех же позициях по основным показателям, где находимся сейчас, но прорваться в пятерку ведущих стран вряд ли удастся. Для этого надо увеличить вложения в фундаментальную науку минимум в два раза. Соответствующие предложения академия направила в правительство РФ в октябре 2019 г. в рамках проекта программы фундаментальных научных исследований на долгосрочный период. Сейчас на первое место выходит задача формирования целостной государственной научно-технической политики и системы управления, ориентированной на вхождение России в число стран - технологических лидеров.

Подготовил Юрий Медведев