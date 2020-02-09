Серена Уильямс потерпела первое в карьере поражение в Fed Cup

По итогам квалификации Кубка Федерации определились 12 команд, которые сыграют в финальном турнире 14-19 апреля в Будапеште. Квалификацию преодолели команды России, Австралии, Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Словакии, США, Франции, Чехии и Швейцарии. Далее команды будут разделены на 4 группы, победители которых выйдут в полуфинал.

Выход сборной США получился непростым. Хотя после первого дня американки уверенно побеждали соперниц из Латвии - 2:0. София Кенин переиграла в двух сетах Анастасию Севастову, а Серена Уильямс на двух тай-брейках выиграла у Елены Остапенко.

В воскресенье все добытое преимущество было растеряно. Остапенко в трех партиях сумела переиграть Кенин, а Севастова также в трех сетах одолела Серену Уильямс. Для американки это поражение стало первым в карьере в Кубке Федерации в одиночном разряде.

Спасли США Кенин и Бетани Маттек-Сандс, легко переигравшие Севастову и Остапенко в парной встрече.