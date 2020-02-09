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09.02.2020 15:02
Рубрика: Экономика

Сергей Черемин: Иностранным послам покажут кластеры, строящиеся в Новой Москве

Текст: Любовь Проценко

Как рассказал в ходе деловой сессии на Х Всемирном форуме городов руководитель департамента внешнеэкономической деятельности и международных связей Москвы Сергей Черемин, с такой инициативой выступили столичные власти и это предложение было с благодарностью принято. "Весной, когда будет потеплее, мы планируем организовать своеобразное роуд- шоу Новой Москвы для глав представительств иностранных государств, крупных зарубежных компаний, руководителей смешанных торгово-промышленных палат. Они неоднократно говорили, что им очень интересно посмотреть, как формируется Новая Москва, как строятся высокотехнологичные кластеры. Это как раз одно из направлений устойчивого развития городов, когда строятся не спальные районы, как прежде, а параллельно с возведением жилья создаются рабочие места, социальная и транспортная инфраструктура, комфортная городская среда".

Несмотря на то, что наша страна продолжает жить в санкционном режиме, общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве сейчас составляет 250 млрд долларов, что больше, чем годом ранее, рассказал Черемин. Причем деньги зарубежные инвесторы вкладывают не только в финансовый сектор, страховые компании, как раньше, но и в сферу производства. В частности, в офсетное производство лекарств и медицинских изделий. Принимают участие и в развитии Новой Москвы. Особенно это заметно на развитии медицинского кластера, где уже работает израильская клиника "Хадасса", строится французская клиника "Clinea", готовится принимать российских пациентов Villa Stuart из Италии, Roman Fernandez из Испании и другие.

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