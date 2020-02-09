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09.02.2020 11:54
Рубрика: Культура

Сериал "Домашний арест" Семена Слепакова покажут по ТВ

Текст: Сусанна Альперина
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Телеканал ТНТ объявил о том, что в коллаборации с видеоплатформой Premier запускает новую линейку комедийных и драматических сериалов "PREMIER представляет". Таким образом, телеканал и видеосервис превращаются в "сообщающиеся сосуды" - разница для зрителя лишь во времени эфира. Понадеемся, что качества контента эта коллаборация не коснется, поскольку на ТНТ продумали и это. Так, начиная с 17 февраля, телеканал ТНТ покажет все 12 эпизодов сериала "Домашний арест" - одного из самых популярных в последние годы. Ранее проект был доступен только на видеоплатформе PREMIER.

Фото: kinopoisk.ru
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"Первый и единственный показ на телевидении", - так позиционирует телеканал показ поставлен в вечерний слот - в 22.00, и это означает, что все рассчитано на взрослую аудиторию. Дети уже спят.

ТНТ обещает, что в течение года зритель увидит телевизионные премьеры таких популярных драматических сериалов, как "Звоните ДиКаприо!" (режиссер Жора Крыжовников), "Бихэппи" (Андрей Джунковский), "Обычная женщина" (Борис Хлебников) и другие.

Более того, чтобы заинтриговать зрителя, сказано о том, что в рамках этой линейки появятся и проекты, не выходившие до этого ни на видеоплатформе, ни в эфирном ТВ. Детали пока держатся в секрете. Но все же интересен порядок. Получается, что вначале - ТВ, потом - видеосервис.

"ТНТ известен, прежде всего, своими популярными комедийными сериалами. В 2019 году - 8 из 10 самых популярных сериалов страны среди аудитории возраста 14-44 - это сериалы ТНТ. В 2020 году ТНТ расширит свое жанровое предложение в новой сериальной линейке, стартующей в 22.00 по будням с понедельника по четверг. Зритель увидит премьеры лучших российских сериалов видеоплатформы PREMIER в широком диапазоне жанров - от комедии до триллера и фантастики. Все сериалы будут показаны в эфире телеканала ТНТ только один раз", - говорит Роман Петренко, директор ТНТ.

Фото: Предоставлено Start
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Напомним что сериал "Домашний арест" рассказывает о том, как мэр города Синеозерска Аркадий Аникеев (Павел Деревянко) живет в свое удовольствие - осваивает бюджет и наплевательски относится к горожанам. Однажды он попадается на взятке и по приговору суда отправляется под домашний арест. Только отбывать наказание Аникееву предстоит не в шикарном особняке, а в обычной коммуналке по прописке, где он родился и вырос. Помимо ужасных бытовых условий, от которых мэр уже давно отвык, в квартире его ждут жильцы. В том числе и бывший сосед, экскаваторщик Самсонов (Александр Робак), с которым у Аникеева сложились не самые теплые отношения.

Также в сериале сыграли Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова, Анна Уколова, Гоша Куценко, Роман Мадянов, Марина Александрова, Олеся Судзиловская, Альбина Тиханова и другие. Режиссер сериала стал Петр Буслов ("Бумер", "Высоцкий. Спасибо, что живой"), продюсер и автор сценария - Семен Слепаков.

Сериал получил "Нику" в номинации "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа", спецприз от "ТЭФИ-Содружество" и сразу 8 наград от "Ассоциации продюсеров кино и телевидения", в том числе и как По лучший комедийный сериал года. Кроме того, "Домашний арест" возглавил рейтинг лучших сериалов 2018 года по версии редакции сайта "Кинопоиск".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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