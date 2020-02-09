СМИ: МОК и ИИХФ готовы выполнить требования НХЛ для участия лиги в ОИ-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Международный олимпийский комитет (МОК) готовы выполнить требования Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия игроков лиги в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.
"На этой неделе МОК и ИИХФ выразили готовность выполнить требования НХЛ, чтобы хоккеисты лиги смогли поехать на Олимпиаду в 2022 году. Сюда входят страховые, командировочные расходы, плюс возможность продвижения на собственных платформах", - написал инсайдер.
Отметим, что в последний раз игроки НХЛ принимали участие в Олимпиаде в 2014 году в Сочи. На время зимних Игр в Пхенчхане в прошлом году лига отказалась приостанавливать сезон.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в 2022 году с 4 по 20 февраля.
As just mentioned on Headlines, the IOC and IIHF indicated a willingness this week to address NHL issues to get players to go to 2022 Olympics. This includes insurance costs, travel costs and ability to promote on own platforms (1/x)...— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 9, 2020