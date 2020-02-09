Смолов помог "Сельте" обыграть "Севилью" в чемпионате Испании

"Сельта" с Федором Смоловым, впервые вышедшим в стартовом составе, обыграла "Севилью" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1.

Смолов впервые с момента перехода на правах аренды в "Сельту" попал в стартовый состав. Он составил пару в атаке главной звезде клуба из Виго Яго Аспасу.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Севильи": на 23-й минуте отличился Юссеф Эн-Несири. Несмотря на преимущество, гости были ничем не лучше хозяев. "Сельта" много и разнообразно атаковала, хотя до опасных моментов у ворот соперника дело не доходило.

Концовка этой встречи получилась убойной. На 78-й минуте Аспас сравнял счет, а уже в компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену Пионе Систо принес "Сельте" победу, первую в чемпионате Испании с конца ноября.

Что касается непосредственно Смолова, то он провел на поле 88 минут, получил предупреждение и был заменен.

В турнирной таблице команда из Виго поднялась с последнего места на 17-е, опередив "Эспаньол", "Леганес" и "Мальорку". В активе "Сельты" теперь 20 очков. В следующем туре 16 февраля Смолов и его партнеры отправятся в гости к лидеру Примеры - мадридскому "Реалу".