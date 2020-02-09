"Спартак" продлил контракт с Ещенко в день рождения игрока

Защитник Андрей Ещенко задержится в "Спартаке" как минимум на сезон. Как сообщает официальный сайт "красно-белых", новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2021 года.

Что интересно - о продлении контракта с Ещенко было объявлено в день рождения футболиста. Сегодня ему исполнилось 36 лет. Старше его в команде только голкипер Артем Ребров, которому 35 лет. К слову, Ребров с Ещенко старше главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско (34 года).

В "Спартак" Андрей перешел летом 2016 года из столичного "Динамо". С тех пор Ещенко выиграл чемпионат и Суперкубок России. В нынешнем сезоне он провел семь встреч в Премьер-лиге.