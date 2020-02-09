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Рубрика: В мире

США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН

Вашингтон пока никак не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина провести в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Он отметил, что сперва надо дождаться реакции всех лидеров, а уже затем начинать согласовывать с партнерами место и дату встречи. Пока только две страны поддержали инициативу. Это Китай и Франция. А вот Великобритания и США молчат.

"Возможно, это связано с внутриполитическими событиями в Соединенных Штатах, которые в последние недели затмевали весь информационный фон", - предположил Антонов, добавив, что инициатива Путина взята в проработку американской стороной.

Напомним, идею провести саммит российский лидер высказал, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января.

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