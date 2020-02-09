США приостановят выдачу виз в Китае из-за коронавируса

С 10 февраля Соединенные Штаты приостанавливают выдачу виз в Китае в связи с распространением вируса 2019-nCoV. Об этом говорится на официальном сайте посольства США в Пекине.

В сообщении отмечается, что из-за сложившейся ситуации и "весьма ограниченного штата сотрудников" дипломатические ведомства не в состоянии ответить на запросы относительно визовых услуг. При этом дипломаты выразили готовность помочь в случае возникновения "чрезвычайной ситуации".

Напомним, что ранее власти США ввели ограничение для своих граждан и запрет на въезд для иностранцев, посещавших Поднебесную за последние 14 дней со 2 февраля.

Напоним, о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань китайские власти сообщили в 31 декабря. По последним данным, число скончавшихся от коронавируса достигло 811 человек, зарегистрировано свыше 37 тысяч случаев заражения в Китае, кроме того, более 190 человек заболели за пределами этой страны. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.