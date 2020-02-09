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09.02.2020 21:03
Рубрика: В мире

Капрала испортил квартирный вопрос

Тайский военный расстрелял начальника, сослуживцев и десятки мирных жителей
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Количество жертв стрельбы в Таиланде продолжает расти. В настоящее время известно, что скончались уже 30 человек, включая самого преступника, еще около шести десятков пострадали. Причем для ликвидации 32-летнего сержант-майора (капрала) Чакрапанта Тхоммы потребовалось целых 17 часов - убийца был хорошо подготовлен и знал, как правильно организовать свои оборону и укрытие.

В городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке страны, где случилась трагедия, открыли специальный центр помощи пострадавшим, прямо на третьем этаже местного отделения минюста королевства. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн велел генералам навестить раненных в ходе операции военнослужащих и передать им корзины цветов от монарха и его супруги.

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Интересно, что заложники в торговом центре Terminal 21 использовали интернет, чтобы отслеживать перемещение убийцы. Близкие и друзья, находящиеся в безопасности, пересылали посетителям ТЦ съемку с камер видеонаблюдения. Может быть, без этого жертв было бы еще больше.

Примечательна и реакция тайцев на произошедшее. Конечно, они делают все, что принято делать в таких случаях в любой стране - скорбят, несут цветы, устраивают массовые поминальные молитвы по убитым. Но есть и еще одна инициатива, озвученная в тайских соцсетях, - многие призывают послать слова поддержки матери капрала Тхоммы. "Его мать не причастна к этому, она не виновата, что ее сын сошел с ума. Давайте поддержим женщину", - пишут пользователи социальных сетей.

Эта трагическая история в очередной раз демонстрирует, сколько бед может натворить один хорошо обученный военный, у которого, что называется, поехала крыша.

Фото: Reuters
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Причиной трагедии стала обида на командование собственной части. По крайней мере эта версия уже озвучена премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча: "Это был личный конфликт из-за сделки с домом". А именно, капрал рассорился с родственником командира части по поводу продажи дома. По данным местных СМИ, перед нападением он отправил несколько бессвязных сообщений, в которых ругался на коррупционеров.

На селфи-видео, разошедшемся по соцсетям, капрал Тхомма говорит в камеру смартфона, что "уже устал стрелять по людям, палец болит от нажатия на спусковой крючок", и улыбается. Также он выложил на Facebook свое фото, где позирует на камеру, сложив губы в "дак-фэйс". Обычно так делают модные девочки, но нарциссизм не обходит стороной и спятивших тайских капралов. Кроме того, убийца не удержался и от моральных поучений, осудив на своей странице в Facebook (затем страница была отключена тайскими властями) жадность людей, "которые думают, что смогут потратить деньги в аду". Имелись в виду, скорее всего, его начальники, якобы обидевшие военного с недвижимостью.

Капрал Тхомма оказался в одном ряду с норвежцем Андерсом Брейвиком, убившим 77 человек, и Брентоном Таррантом, устроившим стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча. Правда, мотив преступлений в тех случаях был более идеологизированным. Капрал Тхомма оказался проще - он мстил обществу за личные обиды. И это тревожный звонок, потому что личные обиды встречаются куда чаще, чем глобальные идеи.

Недаром премьер-министр королевства Прают Чан-Оча, выступая перед больницей Махарат в Накхонратчасима, где он встречался с пострадавшими, заявил им, что "это должен быть единственный и последний инцидент такого рода в Таиланде".

Глава правительства поручил руководству министерства обороны и вооруженных сил следить за ситуацией, а также расследовать причины произошедшего и позаботиться о раненых и семьях погибших.

По предварительной версии, мотивом для массового убийства стала обида капрала на начальство из-за якобы нечестной сделки с землей

Официальный представитель вооруженных сил Винтхай Сувари заявил, что на военных объектах планируется ввести дополнительные меры безопасности для предотвращения таких случаев. В том числе будет усилен надзор за хранением оружия. По данным СМИ, стрелку удалось похитить со склада своей части автомат, снайперскую винтовку, пистолет и гранаты.

"После того как ситуация улучшится, мы изучим цепочку событий... чтобы для большей эффективности скорректировать существующие меры", - заявил Сувари.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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