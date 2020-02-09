В Азербайджане выбрали новый состав парламента

Озвученная причина самороспуска - неспособность действовавшего депутатского корпуса поддерживать темп социальных и экономических реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым. А также ряд громких скандалов, фигурантами которых становились депутаты последнего созыва. К тому же, Милли Меджлис оставался последним центром власти в Азербайджане, которого не коснулось омоложение о реформирование, ведь ранее Ильхам Алиев провел серьезные кадровые перестановки в своей администрации, силовых органах и правительстве.
Поэтому интерес к выборам в стране оказался небывало высоким: в 125 одномандатных округах в качестве кандидатов зарегистрировались более 1,3 тысячи человек, то есть больше десяти соискателей на один депутатский мандат, как представителей партий, так и самовыдвиженцев. Правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") в этой связи едва ли не наполовину обновила список своих кандидатов. И эти изменения наблюдатели напрямую связывают с фигурой первой леди Азербайджана, Первого вице-президента и заместителя главы партии Мехрибан Алиевой - одного из самых популярных политиков страны, покровителя национальной науки и культуры, посла доброй воли ЮНЕСКО и ООН.
К участию в выборах также была допущена несистемная, прозападная оппозиция в лице незарегистрированной партии РЕАЛ ("Республиканская альтернатива") и похожего общественного движения NIDA. Их кандидаты участвовали в телевизионных дебатах, чем подогревали и без того высокий интерес к выборам. Однако столкновения поколений не случилось: зачастую от правящей партии им оппонировали ровесники. Традиционный бойкот голосованию объявил националистический "Народный фронт", зато в политику решила вернуться старейшая национально-демократическая партия страны "Мусават".
Местные эксперты, даже с разных политических полюсов, предсказывали, что обновленная "Ени Азербайджан" почти гарантированно сохранит большинство в Милли Меджлисе. На это указывали проводимые реформы в стране, где цифровизация государственной машины сопровождается увеличением социальных выплат и снижением административного и налогового бремени для бизнеса, особенно в сельском хозяйстве, которое практически освобождено от налогов и объявлено одним из главных локомотивов экономики. Экзит-поллы, в пятый раз проведенные американской компанией Artur J.Finkelstein and Associates, показали, что "Ени Азербайджан" выиграла по меньшей мере 69 депутатских мест из 125.
Порога явки на этом голосовании не было, поэтому даже плохая погода - с утра над страной, включая Баку, где проживает больше половины избирателей, бушевал ураган - не могла помешать ходу выборов. За четыре часа до закрытия участков, когда закончился снег и выглянуло солнце, Центризбирком фиксировал явку на уровне 40 процентов, итоговая же явка превысила 53 процента. Высокий уровень организации, и отсутствие каких-либо серьезных нарушений, способных повлиять на волеизъявление, отметили наблюдатели от миссии СНГ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.