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Рубрика: В мире

Погода не стала помехой

В Азербайджане выбрали новый состав парламента
Текст: Павел Дульман (Баку)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
В воскресенье в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Впервые в истории страны парламент - Милли Меджлис - объявил о самороспуске, не дожидаясь выборов очередных, которые должны были пройти в октябре.

Озвученная причина самороспуска - неспособность действовавшего депутатского корпуса поддерживать темп социальных и экономических реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым. А также ряд громких скандалов, фигурантами которых становились депутаты последнего созыва. К тому же, Милли Меджлис оставался последним центром власти в Азербайджане, которого не коснулось омоложение о реформирование, ведь ранее Ильхам Алиев провел серьезные кадровые перестановки в своей администрации, силовых органах и правительстве.

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Поэтому интерес к выборам в стране оказался небывало высоким: в 125 одномандатных округах в качестве кандидатов зарегистрировались более 1,3 тысячи человек, то есть больше десяти соискателей на один депутатский мандат, как представителей партий, так и самовыдвиженцев. Правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") в этой связи едва ли не наполовину обновила список своих кандидатов. И эти изменения наблюдатели напрямую связывают с фигурой первой леди Азербайджана, Первого вице-президента и заместителя главы партии Мехрибан Алиевой - одного из самых популярных политиков страны, покровителя национальной науки и культуры, посла доброй воли ЮНЕСКО и ООН.

К участию в выборах также была допущена несистемная, прозападная оппозиция в лице незарегистрированной партии РЕАЛ ("Республиканская альтернатива") и похожего общественного движения NIDA. Их кандидаты участвовали в телевизионных дебатах, чем подогревали и без того высокий интерес к выборам. Однако столкновения поколений не случилось: зачастую от правящей партии им оппонировали ровесники. Традиционный бойкот голосованию объявил националистический "Народный фронт", зато в политику решила вернуться старейшая национально-демократическая партия страны "Мусават".

Фото: Bryon Houlgrave/Des Moines Register via USA TODAY NETWORK
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Местные эксперты, даже с разных политических полюсов, предсказывали, что обновленная "Ени Азербайджан" почти гарантированно сохранит большинство в Милли Меджлисе. На это указывали проводимые реформы в стране, где цифровизация государственной машины сопровождается увеличением социальных выплат и снижением административного и налогового бремени для бизнеса, особенно в сельском хозяйстве, которое практически освобождено от налогов и объявлено одним из главных локомотивов экономики. Экзит-поллы, в пятый раз проведенные американской компанией Artur J.Finkelstein and Associates, показали, что "Ени Азербайджан" выиграла по меньшей мере 69 депутатских мест из 125.

Обновленная "Ени Азербайджан" почти гарантированно сохранит большинство в Милли меджлисе

Порога явки на этом голосовании не было, поэтому даже плохая погода - с утра над страной, включая Баку, где проживает больше половины избирателей, бушевал ураган - не могла помешать ходу выборов. За четыре часа до закрытия участков, когда закончился снег и выглянуло солнце, Центризбирком фиксировал явку на уровне 40 процентов, итоговая же явка превысила 53 процента. Высокий уровень организации, и отсутствие каких-либо серьезных нарушений, способных повлиять на волеизъявление, отметили наблюдатели от миссии СНГ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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