В Японии стартовал 46-й чемпионат страны по самбо на Кубок президента России Владимира Путина. Церемония открытия состязаний прошла в Токио.

В соревнованиях принимают участие около 100 борцов из разных регионов японского архипелага. Лучшие из них в конце марта отправятся в Москву побороться за мировой Кубок по самбо "Мемориал А.А. Харлампиева".

Примечательно, что рядом с татами сегодня звучала русская речь, слышались добрые слова о нашей стране и необходимости укрепления отношений с Россией.

Как подчеркнул председатель оргкомитета чемпионата Нобуюки Асаи, который, кстати, на прекрасном уровне владеет русским языком и даже награжден орденом Дружбы, серьезный импульс развитию самбо на территории Японии придали крепкие дружеские отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и известным японским дзюдоистом, а ныне председателем Японского олимпийского комитета (JOC) Ясухиро Ямаситой.

Идея проведения соревнований по самбо в Японии родилась около десяти лет назад. Мощный толчок развитию данного вида спорта на территории островного государства придал успех японских самбистов на Летней Универсиаде в Казани в 2013 году, которые привезли домой пять медалей различного достоинства.

"Самбо объединяет наши народы", - отметил Асаи-сан. По его словам, на мировых соревнования в российской столице спортсмены из Японии смогут пообщаться с российскими борцами. "На татами будет серьезная борьба, но за пределами ринга начнется настоящая дружба. Это очень полезно для развития двусторонних отношений между нашими странами", - резюмировал он.

Председатель оргкомитета чемпионата отметил, что в Японии самбо поступательно развивается. Одновременно со взрослыми проводятся соревнования на юниорском уровне. Так, в прошлом году была создана федерация самбо в регионе Кансай на острове Хонсю. "Надеюсь, что в следующем году Кансай представит сильную команду. Верю в это", - подытожил Нобуюки Асаи.