В Иране создали новую ракету малой дальности Raad-500

Корпус стражей исламской революции Ирана продемонстрировал усовершенствованную ракету малой дальности, получившую название Raad-500 ("Гром-500"). Об этом сообщает телеканал Press TV.

Отмечается, что боеголовка оснащена двигателями из композитных материалов, которые позволяют выдерживать давление до ста бар и температуру в три тысячи градусов по Цельсию. По сравнению с иранскими ракетами Fateh-110 ("Завоеватель-110") вес "Raad-500" был уменьшен вдвое, а дальность увеличили на 200 километров.

По утверждению иранских военных, новое оружие способно преодолевать различные системы противоракетных щитов и поражать цели на расстоянии до 500 километров.