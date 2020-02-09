В Москву возвращается аномальное тепло

Похолодание в Москве оказалось недолгим. Столбики термометров начнут уже сегодня потихоньку ползти вверх.

Как сообщили в центре погоды "Фобос", в воскресенье днем приближающийся тёплый атмосферный фронт постепенно закроет небо плотными облаками и местами закружит небольшим снегом. А показания термометров, по словам синоптиков, приблизятся к нулевой отметке.

Предстоящая неделя поддержит курс на потепление. В столичном регионе ожидается пасмурная, сырая и ветреная погода с температурой, превышающей климатическую норму на 8-9 градусов. По ночам в Москве прогнозируют до минус трёх градусов, а в дневные часы будет ноль - плюс два градуса.