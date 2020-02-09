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09.02.2020 19:40
Рубрика: В мире

В Париже проходит праздник русской литературы

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Дни русской книги, проходящие в Париже, собрали в мэрии пятого округа французской столицы многочисленных любителей русской литературы. Сюда пришли парижане и жители близлежащих окрестностей, россияне, постоянно проживающие во Франции, эмигранты разных волн и поколений. Мероприятие традиционно организовано Ассоциацией "Франция-Урал", которая проводит его в одиннадцатый раз.

Как сообщил "РГ" президент книжного салона, французский журналист и писатель Дмитрий де Кошко, книжный форум уже посетили не менее четырех тысяч человек. По его словам тяга французской публики к русской литературе, образу мышления, культуре в целом по-настоящему велика.

Фото: Государственная публичная историческая библиотека России
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- Свидетельство тому и тот факт, что ежегодно с русского на французский переводятся не менее пяти десятков книг российских авторов, а это больше, чем со всех других языков мира. - подчеркнул он.

Со своей стороны посол РФ во Франции Алексей Мешков обратил на особенный характер книжного события. Он напомнил о том, что нынешние Дни книги входят в официальную программу проекта "Русские сезоны", который предусматривает более 400 разнообразных культурных мероприятий в 50 городах Франции.

Сквозная тема Дней русской книги в этом году - "Русскоязычное пространство. Обширность и разнообразие". В Париже, российских писателей представляют Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Лев Данилкин, Людмила Улицкая и другие.

Фото: Алексей Вязмитинов/ ТАСС
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В разных залах мэрии писатели участвуют в круглых столах, встречаются с читателями, устраивают презентации новых книг. Но не только. Московский фонд AVC Charity, который занимается поддержкой проектов в сфере культуры, привез в Париж ряд книжных иллюстраций известного французского художника русского происхождения Георгия Пожедаева к произведениям русских классиков, таким как "Степь" Антона Чехова, "Двенадцать" Александра Блока. Московская поэтесса Галина Балебанова вместе с французским композитором Флораном Дельпортом представила собравшимся музыкально-поэтический спектакль "Жизнь не в розовом цвете", посвященный поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой. Слависты в свою очередь обсудили богатое наследство Андрея Белого и Велимира Хлебникова.

На празднике русской книги была вручена премия "Русофония" за лучший перевод с русского языка на французский. В этом году ее получила переводчик и редактор Анн Кольдефи-Фокар за работу над романом российского писателя Владимира Сорокина "Манарага".

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