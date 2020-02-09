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Рубрика: Экономика

Отдает штукатуркой

Страховщики хотят больше выплачивать "натурой"
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
В России собираются узаконить возможность выплат по страховке не деньгами, а ремонтом - так называемое натуральное возмещение. Внести такие поправки в Гражданский кодекс предлагает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Там отмечают, что подобная практика в нашей стране уже существует, и не только в автостраховании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предложения по поправкам в главу 48 ГК РФ, посвященную страхованию, Союз страховщиков разработал вместе с Исследовательским центром частного права имени С.С. Алексеева при президенте РФ. Инициатива касается имущественного страхования. Именно по нему ВСС предлагает предусмотреть возможность альтернативы денежной выплате. Но не в общем порядке, а при условии, что это будет предусмотрено договором, который клиент заключил со страховщиком, рассказали "Российской газете" в ВСС.

Сейчас в натуральной форме урегулируются почти 100% страховых событий по добровольному автострахованию - каско (все, кроме тотального ущерба и угона) и около 17% убытков по обязательному страхованию автогражданской ответственности - ОСАГО.

Фото: depositphotos.com
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В "автогражданке" выплата ремонтом оставляет меньше возможностей для злоупотреблений со стороны недобросовестных страховых посредников, говорят в ВСС. Если автовладелец получает по страховке не деньги, а отремонтированную машину, практически не остается места обману, когда хозяин машины уступает свое право требования возмещения автоюристу за небольшие деньги, а тот затем завышает оценку ущерба и получает со страховщика в несколько раз больше.

Опция ремонта есть в некоторых страховых полисах, которые предлагают продавцы электроники. С 2019 года такой продукт запустил на рынке добровольного страхования жилья "Ингосстрах": клиент может выбрать либо выплату, либо ремонт, стоимость полиса от формы возмещения не зависит (хотя в ВСС упомянули, что натуральное возмещение зачастую влечет увеличение расходов страховой компании, что может отражаться на стоимости страховой услуги). Ремонт делают аккредитованные мастера под контролем страховщика, услугой воспользовались 115 клиентов, рассказали "РГ" в компании. Поправки в ГК РФ о натуральном возмещении позволят страховщикам более уверенно использовать эту форму, отмечает юрист компании СКБ Контур Максим Верхорубов. В отдельных случаях возмещать убытки может быть действительно удобнее и эффективнее не деньгами, а натуральным способом, полагает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин. Важно, чтобы способ возмещения определял сам страхователь, отмечает замдиректора практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Владимир Шур. Натуральное возмещение при дорогостоящем ремонте автомобиля - вполне естественная мера, а в случае ОСАГО - еще и хороший способ борьбы с мошенниками, хотя и в том, и в другом случае есть много нареканий по поводу сроков ремонта. В случае с менее дорогим ремонтом (бытовой техники, например) натуральное возмещение может терять смысл, считает Шур.

Экономика Страхование Власть Право Гражданское право Автострахование

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