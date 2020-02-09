В России впервые посчитают белых медведей

Новости

В Сочи загорелась общеобразовательная школа 12:04
МИД РФ сообщил о трудностях в переговорах о перемирии между США и талибами 12:01
США приостановят выдачу виз в Китае из-за коронавируса 12:01
Сериал "Домашний арест" Семена Слепакова покажут по ТВ 11:54
В Херсонесе восстановили амфоры из сгоревшей 2000 лет назад крепости 11:40
Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП под Новосибирском 11:18
МИД Украины расстроился из-за нового санкционного механизма Совета Европы 11:17
Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи 11:07
В Москву возвращается аномальное тепло 11:06
В Кузбассе четыре человека пострадали при падении снега с крыши 11:05
В Бурятии дроны помогли артиллерии уничтожить более 300 целей 11:01
В Норильске 30 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте 10:50
Под Петербургом три человека утонули в карьере 10:49
Серена Уильямс потерпела первое в карьере поражение в Fed Cup 10:43
В Сочи синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза 10:42
Три человека погибли в ДТП под Иркутском 10:34
Путин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 10:26
В Дагестане 65 тысяч человек остались без света из-за снегопада 10:22
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене 10:16
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса 10:01
Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного 09:50
Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России 09:25
Валентина Шевченко защитила титул UFC, нокаутировав Кэтлин Чукагян 09:20
Василевский продлил беспроигрышную серию до 18 матчей 09:05
Новая Toyota RAV4 за 2,6 млн рублей: вновь бестселлер? 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 11:24
Рубрика: Экономика

В России впервые посчитают белых медведей

Текст: Евгений Гайва
В России в рамках нацпроекта "Экология" впервые в истории страны проведут полный учет численности белого медведя, сообщили в Минприроды России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

План мероприятий рассматривался в ходе заседания секции экспертов Рабочей группы при Минприроды России по вопросам сохранения и восстановления белого медведя.
В Якутии создадут заповедник для охраны белых медведей

"В соответствии с "дорожной картой" проекта, 2020 год отведен подготовительным мероприятиям: разработке, утверждению и согласованию детального плана авиаучетных работ, проведению тренингов для участников проекта, закупке оборудования, разработке и утверждению методических рекомендаций по организации и проведению учета белого медведя", - говорится в сообщении Минприроды, поступившем в редакцию "РГ".

Далее, в 2021 году планируется провести авиаучет белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях. На 2022 год намечена работа в море Лаптевых и Карском море, а в 2023 - в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

"Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны", - подчеркивают в министерстве.

Финансировать мероприятия будет компания "Роснефть". Работы выполняются в рамках государственно-частного партнерства.

Фото: iStock
Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам

"Инициатива Минприроды России "Бизнес и Биоразнообразие" вводит в практику совершенно новый механизм, свидетельствующий о качественно новом уровне участия коммерческих компаний в сохранении биоразнообразия. Партнерство государства и бизнеса действительно становится стратегическим", - приводит пресс-служба Минприроды слова заместителя директора Росзаповедцентра Ольга Кревер.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента России и включает несколько разделов, среди которых "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". На исполнение нацпроекта в планируется направить из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников 4 триллиона, 41 миллиард рублей.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Минприроды Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
Глава Казахстана сообщил о стабилизации обстановки в Кордайском районе
В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью