В России впервые посчитают белых медведей

В России в рамках нацпроекта "Экология" впервые в истории страны проведут полный учет численности белого медведя, сообщили в Минприроды России.

План мероприятий рассматривался в ходе заседания секции экспертов Рабочей группы при Минприроды России по вопросам сохранения и восстановления белого медведя.

"В соответствии с "дорожной картой" проекта, 2020 год отведен подготовительным мероприятиям: разработке, утверждению и согласованию детального плана авиаучетных работ, проведению тренингов для участников проекта, закупке оборудования, разработке и утверждению методических рекомендаций по организации и проведению учета белого медведя", - говорится в сообщении Минприроды, поступившем в редакцию "РГ".

Далее, в 2021 году планируется провести авиаучет белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях. На 2022 год намечена работа в море Лаптевых и Карском море, а в 2023 - в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

"Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны", - подчеркивают в министерстве.

Финансировать мероприятия будет компания "Роснефть". Работы выполняются в рамках государственно-частного партнерства.

"Инициатива Минприроды России "Бизнес и Биоразнообразие" вводит в практику совершенно новый механизм, свидетельствующий о качественно новом уровне участия коммерческих компаний в сохранении биоразнообразия. Партнерство государства и бизнеса действительно становится стратегическим", - приводит пресс-служба Минприроды слова заместителя директора Росзаповедцентра Ольга Кревер.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента России и включает несколько разделов, среди которых "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". На исполнение нацпроекта в планируется направить из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников 4 триллиона, 41 миллиард рублей.