В Таиланде стрелок сумел покинуть здание ТЦ, устроив там пожар

В таиландском городе Корат силовики, прибывшие для обезвреживания стрелка, который захватил в торговом центре заложников, не смогли его задержать, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал "Тхаи Рат ТВ". По предварительной информации, он смог покинуть здание, ранив двух спецназовцев.
Сообщается, что после захвата торгового центра и освобождения заложников спецназ и полиция стали осматривать подсобные помещения в поисках злоумышленника. На одном из этажей многоуровневой автостоянке он был найден и завязалась перестрелка.
Выстрелом в газовый баллон он спровоцировал пожар и под прикрытием пламени смог скрыться.
Очевидцы сообщают, что с места перестрелки выносили двух раненых. По предварительным данным, один из спецназовцев вскоре скончался, второй - в тяжелом состоянии.
Также есть информация о нескольких выстрелах, прозвучавших на улице неподалеку от здания ТЦ, но связано ли это со злоумышленником, которого разыскивает полиция - неизвестно.