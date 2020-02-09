В Таиланде стрелок сумел покинуть здание ТЦ, устроив там пожар

Сообщается, что после захвата торгового центра и освобождения заложников спецназ и полиция стали осматривать подсобные помещения в поисках злоумышленника. На одном из этажей многоуровневой автостоянке он был найден и завязалась перестрелка.

Выстрелом в газовый баллон он спровоцировал пожар и под прикрытием пламени смог скрыться.

Очевидцы сообщают, что с места перестрелки выносили двух раненых. По предварительным данным, один из спецназовцев вскоре скончался, второй - в тяжелом состоянии.

Также есть информация о нескольких выстрелах, прозвучавших на улице неподалеку от здания ТЦ, но связано ли это со злоумышленником, которого разыскивает полиция - неизвестно.