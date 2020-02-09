Валентина Шевченко защитила титул UFC, нокаутировав Кэтлин Чукагян

Обладательница титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко нокаутировала американку Кэтлин Чукагян в рамках турнира UFC 247.

В Хьюстоне проходит турнир UFC 247. В одном из главных боев вечера представительница Киргизии Валентина Шевченко защищала свой чемпионский титул против американки Кэтлин Чукагян.

Накануне боя американка не раз обещала, что легко разберется со своей соперницей, которая получила прозвище "Пуля". Чукагян признавалась, что для нее самое главное в этом поединке - услышать объявление о своей победе. "И новой чемпионской стала … Все равно как, нокаутом, приемом - главное победить", - заявляла Чукагян. Американка обещала доминировать на протяжении всего боя.

Валентина Шевченко наверняка слышала эти высказывания. И фраза соперницы о том, что она лучше и в стойке, и в партере, должна была задеть чемпионку.

В первом раунде боя соперницы присматривались друг к другу. И все же чемпионка смотрелась предпочтительнее. Во втором раунде Шевченко начала наращивать преимущество, превосходя соперницу как в обмене ударами, так и в борьбе.

В следующем раунде бой был завершен. Очередной тейкдаун Шевченко привел к тому, что соперница стала пропускать град ударов, и рефери остановил бой, зафиксировав победу чемпионки. Для Шевченко это была третья успешная защита чемпионского пояса.