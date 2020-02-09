Василевский продлил беспроигрышную серию до 18 матчей

"Тампа-Бэй" победила "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:1, а голкипер победителей Андрей Василевский продлил серию без поражений в основное время до 18 матчей. Его партнер Никита Кучеров набрал два очка.

"Тампа-Бэй" в очередном матче регулярного чемпионата дома принимала "Нью-Йорк Айлендерс". Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт, Картер Вераге и Стивен Стэмкос. Лидер атаки команды россиянин Никита Кучеров в этой встрече отметился двумя набранными очками. У проигравших отличился Деррик Брассар.

Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18 и продлил свою серию без поражений в основное время до 18 матчей. В последний раз Василевский проигрывал в 60-минут основного времени 17 декабря 2019 года.

В других матчах дня "Нью-Джерси" переиграл "Лос-Анджелес" - 3:0. Гол у победителей на счету Никиты Гусева. Голевая передача Евгения Малкина помогла "Питтсбургу" переиграть "Флориду" - 3:2.