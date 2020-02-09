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09.02.2020 12:15
Рубрика: В мире

Власти КНР разрешили вывезти из Уханя китайских родственников корейцев

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: AP Photo/Aaron Favila Фото: AP Photo/Aaron Favila
Фото: AP Photo/Aaron Favila

Правительство Республики Корея намерено направить в китайский Ухань третий борт, который вывезет корейцев, ранее решивших оставаться из-за наличия китайских родственников в охваченном вспышкой коронавируса мегаполисе. Власти КНР разрешили вывезти членов семей корейцев, даже если те являются гражданами Китая.

Фото: AP Photo/Vincent Yu)
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Напомним, что в конце января правительство Южной Кореи дважды направило в Ухань арендованный самолет, на котором на родину из Уханя и провинции Хубэй, где бушует сейчас коронавирус, был вывезен в общей сложности 701 гражданин РК. Однако часть корейцев решили отказаться от эвакуации, так как у них в КНР остались семьи и они решили оставаться с ними. На тот момент, по версии южнокорейской стороны, власти Китая дали понять, что они не готовы позволить эвакуировать китайцев, даже если они являются родными и близкими южнокорейцев.

Как сообщили анонимные источники в министерстве иностранных дел РК, китайские власти сменили подход и уведомили Генконсульство РК в Ухане, что они готовы позволить выехать в Южную Корею китайским родственникам оставшихся в мегаполисе и прилежащей провинции корейцев. Это позволило планировать направление третьего рейса для эвакуации людей из Уханя.

Это информацию подтвердил сегодня премьер-министр РК Чон Се Гюн. Глава правительства Кореи однако не назвал конкретную дату вылета самолета, отметив, что госструктуры РК сейчас согласовывают все технические вопросы с китайской стороной.

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По данным СМИ, в Ухане и провинции Хубэй находятся около двухсот южнокорейцев и членов их семей, которые имеют гражданство КНР. "Среди оставшихся наших сограждан это в первую очередь те, кому пришлось бы разлучаться с семьями, где некоторые из родственников - граждане Китая. Потому корейцы и предпочли остаться в городе. Но теперь, возможно, нам получится вывезти и их и их родных и близких", - сообщили в генконсульстве РК в Ухане.

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