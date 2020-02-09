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09.02.2020 17:24
Рубрика: Происшествия

За четыре дня на дорогах Подмосковья поймали более 130 пьяных водителей

Текст: Ирина Рыбникова

Более 130 человек, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, были выявлены в Подмосковье за четыре последних дня. Только в субботу сотрудники ГИБДД обнаружили 21 нетрезвого водителя. Ещё 25 автолюбителей отказались от медицинского освидетельствования, сообщает министерство транспорта Подмосковья.

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В отношении всех водителей составлены протоколы, которые направлены в суд. Водителям грозит штраф и лишение прав.

В минтрансе напоминают: при отказе от прохождения медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и последующее лишение водительского удостоверения на срок до 2 лет. А если водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ в прохождении медосвидетельствования, то ему грозит уголовная ответственность и штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или тюремный срок до 2 лет.

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