Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

У побережья острова Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 06:04 по времени UTC (09:04 мск) в 122 километрах от города Кокопо. Очаг землетрясения залегал на глубине 31,3 километра.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения на данный момент не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Стоит отметить, что подземные толчки для этого региона не редкость. Папуа-Новая Гвинея расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце. Это мощный тектонический разлом с высокой сейсмической активностью, и порядка 90 процентов всех землетрясений приходится на него.