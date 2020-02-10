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10.02.2020 21:20
Рубрика: Происшествия

Деньги исчезли в офшорах

Арбитражный суд рассматривает иски к экс-министру Абызову
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
В понедельник Арбитражный суд в столице приступил к рассмотрению исков к бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову.

Речь идет о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам инжиниринговой компании "Группа Е4" Абызова, а также двух менеджеров компании и взыскании с них более 34 миллиардов рублей. Как утверждается в исках, когда долги компании превысили активы, ответчики стали совершать "действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности" группы, чтобы привлечь новые кредитные средства".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Басманный суд Москвы продлил арест экс-министру Михаилу Абызову

Как поясняется в документах, с мая по декабрь 2013 года АО "Группа Е4" приобрело контрольные пакеты акций ряда компаний. Общая сумма сделок составляла почти 4 миллиарда рублей и превышала совокупную стоимость чистых активов купленных компаний. При этом обязательства по покупке компаний были возложены не на само АО "Группа Е4", а на его кипрского владельца - Eforg Аsset: компании-продавцы единодушно согласились заключить договоры о переводе на нее долга. Вновь привлеченные кредитные средства расходовались нецелевым образом, утверждают истцы. И исчезали неизвестно куда.

Напомним, Абызов находится под стражей и обвиняется в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, в 2012-2014 годах он организовал сделку с активами принадлежащих ему компаний. В итоге, согласно версии СКР, 4 миллиарда рублей было выведено в офшор. В результате пострадали миноритарные акционеры.

Происшествия Правосудие Суд Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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