Российские теннисистки пробились в финальную часть Кубка Федерации-2020, выиграв матч квалификационного раунда у команды Румынии со счетом 3:2.

Анна Блинкова попала в сборную в последний момент, заменив Анастасию Павлюченкову. Но именно Аня вместе с тезкой Калинской принесла команде победу в матче против команды Румынии. Фото: РИА Новости

Когда тренеры сборных обнародовали составы, стало понятно, что россиянки - фаворитки этой встречи. Ведь соперницы выходили на корт без своего лидера - второй ракетки мира Симоны Халеп. Из преимуществ осталась только "домашняя" площадка в городе Клуж-Напока и сумасшедшая поддержка местных болельщиков. Однако и этого хватило. Несмотря на разницу в рейтинге и классе, борьба шла на равных.

У нас в команде тоже не было суперзвезд или стопроцентного лидера, но лучшая среди россиянок Екатерина Александрова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, свой статус полностью оправдала. Екатерина сначала обыграла Елену-Габриэлу Русе со счетом 1:6, 4:6, а потом справилась и с Аной Богдан, правда, уже в трех сетах - 5:7, 6:3, 5:7. Вероника Кудерметова две своих одиночки проиграла. Богдан она уступила со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6, а матч с Жаклин Кристиан закончился еще быстрее - 5:7, 3:6.

Судьба путевки в финальную часть Fed Cup решалась в парной встрече. Анна Блинкова, которая заменила в составе нашей команды Анастасию Павлюченкову, и Анна Калинская оказались сильнее дуэта Кристиан-Русе - 3:6, 2:6.

Победа - за нашими теннисистками. Но тут и капитаны сыграли свою роль. Во-первых, Флорин Сегэрчану решила оставить на скамейке мастера парной игры Йоану Ралуку Олару, доверившись тем, кто уже прибился к кортам в одиночных матчах. Возможно, эта замена не пошла на пользу. А во-вторых, Игорь Андреев сумел найти подход к Блинковой и Калинской, которые начали проигрывать 0:2, но затем перевернули ход матча.

11 раз женская сборная России играла в финале Кубка Федерации в старом формате. Команда одержала четыре победы (2004, 2005, 2007, 2008) и семь раз проиграла (1988, 1990, 1999, 2001, 2011, 2013, 2015)

Теперь 14-19 апреля в Будапеште наши девушки вместе с другими 11 финалистами поспорят за почетный трофей. Итак, какие сборные поедут в Венгрию? Победителями предварительного раунда помимо россиянок стали теннисистки из Беларуси, Бельгии, Германии, Швейцарии, Испании, Словакии и США.

Причем в матче между американками и латвийками случилась сенсация. Серена Уильямс потерпела первое поражение в матчах Кубка Федерации, в трех партиях уступив Анастасии Севастовой - 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7). В составе сборной США 38-летняя Уильямс с 1999 года провела 15 матчей. Предыдущие 14 она выиграла.

В Будапеште также выступят Франция и Австралия (на правах действующего чемпиона и финалиста прошлогоднего розыгрыша), Венгрия (на правах страны хозяйки турнира) и Чехия, получившая специальное приглашение.

Напомним, что, как и в Кубке Дэвиса, розыгрыш трофея пройдет в новом формате. В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации - в 2004-м, 2005-м, 2007-м, 2008-м годах, еще пять раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз на звание лучшей наша команда претендовала в 2015-м, но уступила титул сборной Чехии. С тех пор в командном чемпионате мы не блистали. Новый формат позволил россиянкам снова включиться в борьбу. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что состав сборной постараются усилить.

Между тем

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась на 371-ю строчку в обновленном рейтинге WTA. Шарапова попала в четвертую сотню после провала на первом в году турнире "Большого шлема". Организаторы предоставили ей wild card на Australian Open, который Мария выигрывала в 2008 году. Однако россиянка сразу же вылетела с турнира, впервые за 10 лет не сумев преодолеть в Мельбурне барьер первого круга. Несмотря на серьезную травму плеча и связанные с ней неудачи на корте, Шарапова не хочет говорить о завершении карьеры. Но признает, что жизнь на теннисе не заканчивается. Например, накануне Мария и ее бойфренд Александр Гилкс посетили препати церемонии вручения кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе.