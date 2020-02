Bring Me the Horizon с приключениями представили новый альбом в России

Диск Amo громогласной и эмоционально-мелодичной английской группы был номинирован на Grammy в категории "Лучший рок-альбом". И пусть не выиграл, но массу симпатий снискал. И билеты на концерты в Санкт-Петербурге и в Москве (в первую очередь - в танцевальный партер) были распроданы еще за пять дней до начала шоу. А школьницы в СК "Юбилейный", едва войдя в зрительный зал, столь стремительно бежали "стометровку" к сцене, надеясь занять места поближе, что и специалистам Федерации Легкой атлетики стоило приглядеться к, возможно, будущим чемпионкам…

Рок-группа Bring Me the Horizon. Фото: REUTERS/Mike Blake

Несколько десятков поклонников встречали Bring Me The Horizon в аэропорту: с сувенирами, приветственными плакатами. И солист Оливер Сайкс, в отличие от других модных гастролеров, не стал прятаться за охраной. Охотно фотографировался с фанатами, раздавал автографы. Его лицо и шею украшает разноцветная, причудливая татуировка, и кто-то из непосвященных пассажиров даже шутил: "Наверное, парень приехал в Эрмитаж выставляться" (если там появится зал, посвященный современному искусству тату).

Но Оливер, или как зовут его поклонники по всему миру "Оли", улыбался и этим шутникам. А потом Bring Me the Horizon отыграли полуторачасовой успешный концерт в Санкт-Петербурге, ближе к середине программы отменно выстроив и звук. Показали яростное и яркое световое шоу. Исполнили 16 песен, в том числе и три на бис.

Напрыгались под свои нервные и взбалмошные ритмы вместе с тремя танцовщицами в масках и зрителями в высоту и в ширину... Но тем обиднее происшествие, случившееся на концерте группы из Шеффилда два дня спустя, в московском "Мегаспорте".

Такое нередко происходило в "Олимпийском", ныне закрытом на ремонт, и вот теперь огорчило в "Мегаспорте". Для того, чтобы пройти в зал, зрителям пришлось отстоять почти два часа на продувающем со всех сторон холодном ветру и при морозе в минус 11 градусов. Очередь двигалась медленно, и понятно, что безопасность - превыше всего. Но непонятно, отчего не предусмотрели большее количество входов? На ВТБ-Арене "Динамо" или, например, на ВЭБ-Арене "ЦСКА" проволочек не возникает. В итоге многие опоздали, понервничали, что не успевают на выступление кумиров (хотя на разогреве пока выступала стоящая российская металкор-группа Wildways, в начале карьеры певшая на английском, а теперь на русском; таким будет и ее новый альбом, который выйдет осенью). А в танцевальном партере уже яблоку негде было упасть. Да и очереди в гардероб оказались внушительные. Новоприбывшие, намерзшись, излишне рьяно рванули в зал, спеша наверстать упущенные эмоции. И в итоге даже сломали оградительные барьеры, чего давно на российских концертах не случалось.

"Из-за сильной давки в первых рядах был сломан ряд барьеров перед сценой. Для вашей безопасности мы приостановили концерт. Он продолжится, когда мы будем уверены, что это безопасно для всех", - объясняли тем временем в социальных сетях организаторы.

Музыканты Bring Me the Horizon были очень расстроены, да ждать им пришлось 20 минут, пока последствия инцидента устранят. А Оливер Сайкс с тех пор более внимательно посматривал в зал.

Ближе к середине концерта певец заметил, что некоторые зрители в партере прыгают в такт музыке (что, конечно, явление обычное), но слишком уж размахивая руками, причем пара человек - еще и ногами, имитируя удары каратэ. Никто не упал, не был бит, но Оливер Сайкс вышел на край сцены, встал на одно колено и внимательно следил за разгулявшейся толпой.

А потом в микрофон попросил освободить пространство в центре партера, дабы те, кто хочет танцевать, не сдерживая рук и ног, никого не поранили. Подобная беда на концертах "горизонтов" уже случалась. В США несколько парней уронили (может, и случайно) девочку-подростка, а потом со всей дури, еще и немного поплясали на ней, сломали челюсть. Оли тогда потребовал в микрофон, чтобы издевательство прекратили, а те, кто это делает, пусть покинут зал или поговорят с ним самим "по-мужски". Наверное, певец и сам не ожидал того, что к нему из зала выскочат сразу десять человек, размахивающих кулаками. Остальные музыканты кинулись на защиту лидера, но драка не состоялась - другие фанаты увели хулиганов со сцены…

В Москве ничего подобного не произошло: "пятачок" в центре партера освободили быстро, и те, кто хотел, вдоволь напрыгались. Музыка Bring Me the Horizon - яростная. В ней соединились дэткор, металкор, альтернативный рок, а теперь, в новом альбоме Amo, еще и щедро присутствует электроника. В песенных конструкциях группы после эмоциональных запева и куплета почти неизменно следует максимально отчаянный, скоростной, а то срывающий на крик отчаяния припев. То есть и приемы из гранжа и эмо-рока. Да, много в ее песнях яркого, энергичного, по-киношному зрелищного и эффектного. Не зря же английские "горизонты" назвали себя по фразе Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря": "Now Bring Me That Horizon"? Не захочешь, а впечатлишься, и тоже начнешь подпевать и пританцовывать на эмоциях… Вот кто-то из зрителей невольно и отпускал тормоза. Как быть в такой ситуации, чтобы другим зрителям от их энергетики синяков не перепало?

Отдельно продавать билеты на этот "пятачок" для особенно экстремальных фанатов, огораживая их от остальных?! Вряд ли это выход. Вмешательство охраны еще менее уместно: эмоции моментально закипят, и последствия непредсказуемы. Лучший метод, наверное, тот, который и предложил Оливер Сайкс: внимательно следить за происходящим в зале и не давать эмоциям хлынуть через край благоразумия и уважения к соседям (Илья "Черт" Кнабергофф из "Пилота" и Константин Кинчев на концертах "Алисы" обычно ведут себя также). И еще один, очень полезный: на песне Antivist Оли предложил кому-то из зала выйти и спеть с ним со сцены. Уговаривал долго, но смельчак напрасно стеснялся - охранники выдали ему текст песни, и на сцене он освоился быстро, благо солист BMTH уселся на возвышении для ударной установки и благожелательно наблюдал за "делегатом от зала"… А потом робость прошла, и дуэтом они спели довольно уверенно и чисто! Ну, а в Санкт-Петербурге на сцену захотела выйти спеть девушка…

После выступления в Северной столице Оливер Сайкс еще довольно долго обнимался, фотографировался с фанатами, приветливо улыбался. В Москве же столь надолго не задержался. Очевидно, осадок от происшествия все-таки остался. Ну, или может, просто устал: после двух концертов в России Bring Me the Horizon продолжили мировой концертный тур…

Кстати

"Если я слягу из-за вас с пневмонией или чем-то подобным, буду подавать в суд… Ни разу в жизни не было такого. Ни в "Олимпийском", ни в "Лужниках", ни в "Крокусе", ни в одном другом зале никогда не было таких давок и проблем…", - писали после этого концерта в социальных сетях зрители.