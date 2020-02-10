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10.02.2020 13:20
Рубрика: Культура

Bring Me the Horizon с приключениями представили новый альбом в России

Текст: Александр Алексеев
Диск Amo громогласной и эмоционально-мелодичной английской группы был номинирован на Grammy в категории "Лучший рок-альбом". И пусть не выиграл, но массу симпатий снискал. И билеты на концерты в Санкт-Петербурге и в Москве (в первую очередь - в танцевальный партер) были распроданы еще за пять дней до начала шоу. А школьницы в СК "Юбилейный", едва войдя в зрительный зал, столь стремительно бежали "стометровку" к сцене, надеясь занять места поближе, что и специалистам Федерации Легкой атлетики стоило приглядеться к, возможно, будущим чемпионкам…
Рок-группа Bring Me the Horizon. Фото: REUTERS/Mike Blake Рок-группа Bring Me the Horizon. Фото: REUTERS/Mike Blake
Рок-группа Bring Me the Horizon. Фото: REUTERS/Mike Blake

Несколько десятков поклонников встречали Bring Me The Horizon в аэропорту: с сувенирами, приветственными плакатами. И солист Оливер Сайкс, в отличие от других модных гастролеров, не стал прятаться за охраной. Охотно фотографировался с фанатами, раздавал автографы. Его лицо и шею украшает разноцветная, причудливая татуировка, и кто-то из непосвященных пассажиров даже шутил: "Наверное, парень приехал в Эрмитаж выставляться" (если там появится зал, посвященный современному искусству тату).

Но Оливер, или как зовут его поклонники по всему миру "Оли", улыбался и этим шутникам. А потом Bring Me the Horizon отыграли полуторачасовой успешный концерт в Санкт-Петербурге, ближе к середине программы отменно выстроив и звук. Показали яростное и яркое световое шоу. Исполнили 16 песен, в том числе и три на бис.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Напрыгались под свои нервные и взбалмошные ритмы вместе с тремя танцовщицами в масках и зрителями в высоту и в ширину... Но тем обиднее происшествие, случившееся на концерте группы из Шеффилда два дня спустя, в московском "Мегаспорте".

Такое нередко происходило в "Олимпийском", ныне закрытом на ремонт, и вот теперь огорчило в "Мегаспорте". Для того, чтобы пройти в зал, зрителям пришлось отстоять почти два часа на продувающем со всех сторон холодном ветру и при морозе в минус 11 градусов. Очередь двигалась медленно, и понятно, что безопасность - превыше всего. Но непонятно, отчего не предусмотрели большее количество входов? На ВТБ-Арене "Динамо" или, например, на ВЭБ-Арене "ЦСКА" проволочек не возникает. В итоге многие опоздали, понервничали, что не успевают на выступление кумиров (хотя на разогреве пока выступала стоящая российская металкор-группа Wildways, в начале карьеры певшая на английском, а теперь на русском; таким будет и ее новый альбом, который выйдет осенью). А в танцевальном партере уже яблоку негде было упасть. Да и очереди в гардероб оказались внушительные. Новоприбывшие, намерзшись, излишне рьяно рванули в зал, спеша наверстать упущенные эмоции. И в итоге даже сломали оградительные барьеры, чего давно на российских концертах не случалось.

"Из-за сильной давки в первых рядах был сломан ряд барьеров перед сценой. Для вашей безопасности мы приостановили концерт. Он продолжится, когда мы будем уверены, что это безопасно для всех", - объясняли тем временем в социальных сетях организаторы.

Музыканты Bring Me the Horizon были очень расстроены, да ждать им пришлось 20 минут, пока последствия инцидента устранят. А Оливер Сайкс с тех пор более внимательно посматривал в зал.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля
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Ближе к середине концерта певец заметил, что некоторые зрители в партере прыгают в такт музыке (что, конечно, явление обычное), но слишком уж размахивая руками, причем пара человек - еще и ногами, имитируя удары каратэ. Никто не упал, не был бит, но Оливер Сайкс вышел на край сцены, встал на одно колено и внимательно следил за разгулявшейся толпой.

А потом в микрофон попросил освободить пространство в центре партера, дабы те, кто хочет танцевать, не сдерживая рук и ног, никого не поранили. Подобная беда на концертах "горизонтов" уже случалась. В США несколько парней уронили (может, и случайно) девочку-подростка, а потом со всей дури, еще и немного поплясали на ней, сломали челюсть. Оли тогда потребовал в микрофон, чтобы издевательство прекратили, а те, кто это делает, пусть покинут зал или поговорят с ним самим "по-мужски". Наверное, певец и сам не ожидал того, что к нему из зала выскочат сразу десять человек, размахивающих кулаками. Остальные музыканты кинулись на защиту лидера, но драка не состоялась - другие фанаты увели хулиганов со сцены…

В Москве ничего подобного не произошло: "пятачок" в центре партера освободили быстро, и те, кто хотел, вдоволь напрыгались. Музыка Bring Me the Horizon - яростная. В ней соединились дэткор, металкор, альтернативный рок, а теперь, в новом альбоме Amo, еще и щедро присутствует электроника. В песенных конструкциях группы после эмоциональных запева и куплета почти неизменно следует максимально отчаянный, скоростной, а то срывающий на крик отчаяния припев. То есть и приемы из гранжа и эмо-рока. Да, много в ее песнях яркого, энергичного, по-киношному зрелищного и эффектного. Не зря же английские "горизонты" назвали себя по фразе Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря": "Now Bring Me That Horizon"? Не захочешь, а впечатлишься, и тоже начнешь подпевать и пританцовывать на эмоциях… Вот кто-то из зрителей невольно и отпускал тормоза. Как быть в такой ситуации, чтобы другим зрителям от их энергетики синяков не перепало?

Фото: Пресс-служба Мариинского театра
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Отдельно продавать билеты на этот "пятачок" для особенно экстремальных фанатов, огораживая их от остальных?! Вряд ли это выход. Вмешательство охраны еще менее уместно: эмоции моментально закипят, и последствия непредсказуемы. Лучший метод, наверное, тот, который и предложил Оливер Сайкс: внимательно следить за происходящим в зале и не давать эмоциям хлынуть через край благоразумия и уважения к соседям (Илья "Черт" Кнабергофф из "Пилота" и Константин Кинчев на концертах "Алисы" обычно ведут себя также). И еще один, очень полезный: на песне Antivist Оли предложил кому-то из зала выйти и спеть с ним со сцены. Уговаривал долго, но смельчак напрасно стеснялся - охранники выдали ему текст песни, и на сцене он освоился быстро, благо солист BMTH уселся на возвышении для ударной установки и благожелательно наблюдал за "делегатом от зала"… А потом робость прошла, и дуэтом они спели довольно уверенно и чисто! Ну, а в Санкт-Петербурге на сцену захотела выйти спеть девушка…

После выступления в Северной столице Оливер Сайкс еще довольно долго обнимался, фотографировался с фанатами, приветливо улыбался. В Москве же столь надолго не задержался. Очевидно, осадок от происшествия все-таки остался. Ну, или может, просто устал: после двух концертов в России Bring Me the Horizon продолжили мировой концертный тур…

Кстати

"Если я слягу из-за вас с пневмонией или чем-то подобным, буду подавать в суд… Ни разу в жизни не было такого. Ни в "Олимпийском", ни в "Лужниках", ни в "Крокусе", ни в одном другом зале никогда не было таких давок и проблем…", - писали после этого концерта в социальных сетях зрители.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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