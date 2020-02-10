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10.02.2020 09:22
Рубрика: В мире

Британия может отказаться от газового отопления к 2050 году

Текст: Максим Макарычев
Британия намерена отказаться от газового отопления к 2050 году. К этому времени бойлерные котлы, обеспечивающие подачу газа в здания, должны быть отключены от них или модернизированы, чтобы соответствовать планам правительства по сокращению количества углерода, поступающего в атмосферу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британский энергетический регулятор Ofgem предупредил, что владельцы домохозяйств столкнутся с огромным потрясением от того, как им предложат использовать энергию и автомобили в течение следующих 30 лет. Только в прошлом году правительство объявило, что уже с 2025 года в новостройках будут запрещены газовые бойлеры и плиты. Это решение вызвано не только участившимися несчастными случаями в домах, где существует газовая проводка, но и тем, что при его потреблении газ вызывает выбросы углерода в окружающую среду, что, в свою очередь, способствует глобальному потеплению. Британский парламент пообещал сократить выбросы углерода в атмосферу к 2050 году на 80 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.

Фото: Пресс-служба Sono Motors
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Однако, как отмечают британские СМИ, основная проблема на сегодняшний день заключается в том, что только 5 процентов энергии, используемой для отопления домов, поступает из низкоуглеродистых источников. И только 30 тысяч из 30 миллионов автомобилей в Альбионе работают от электрических двигателей.

Со своей стороны представители общественности предупреждают, что революционные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства не должны ущемлять интересы простых людей. "Регулятор, правительство и отрасль ЖКХ должны поставить людей в центр этого процесса. Люди должны понимать, зачем нужны эти изменения, какие им понадобятся помощь и поддержка, чтобы принять эти изменения. Наконец, нужно обеспечить надежную защиту потребителей, если что-то пойдет не так", - заявила исполнительный директор общественной организации Citizens Advice Джиллиан Гай.

Энергетический регулятор намерен предложить британцам несколько вариантов замены газового отопления. Одним из них является утилизация газовых котлов и использование вместо этого тепловой сети, которая качает горячую воду и воздух по трубам для обогрева домов. В настоящее время такая практика используется в некоторых районах Лондона. Другая идея заключается в том, чтобы использовать электричество для обогрева британских домов, которые вот уже много лет отапливаются исключительно газом. Регулятор изучает различные способы сделать отопление домов электрическим, например, с помощью электричества, используемого для питания тепловых насосов. Наконец, газовые котлы могут быть модернизированы для работы с декарбонизированным газом, таким как водород. В прошлом году эксперты в области энергетики пояснили, что низкоуглеродистые тепловые насосы и тепловые сети могут добавить 5 тысяч фунтов стерлингов к стоимости квартиры в новом здании из-за того, что в них будут установлены пол с подогревом и дорогостоящие, большие радиаторы.

Фото: REUTERS/BRENDAN MCDERMID
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Ofgem лоббирует на Даунинг-стрит предложение о том, что к 2030 году на британских дорогах должно быть около 10 миллионов электромобилей, а к 2050 году - 39 миллионов таких автомобилей. В этих целях после 2035 года в Альбионе не будут продаваться новые бензиновые и дизельные автомобили и фуры.

В этой связи электросетям потребуется дополнительная поддержка, чтобы подготовиться к увеличению потребительского спроса. По данным британского Комитета по изменению климата, в стране будет необходимо дополнительно разместить 3500 зарядных станций рядом с автомагистралями и 210 тысяч таких объектов в городах и поселках. Сейчас в Альбионе установлено в общей сложности около 30 тысяч таких станций. Водителям также могут быть предложены стимулы для перехода на электромобили. Например, они смогут зарабатывать деньги, продавая избыточную электроэнергию в Национальную энергосистему. В настоящее время это практикуют некоторые потребители в домах, где установлены солнечные батареи.

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