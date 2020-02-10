ЦБ: Более трети займов выдается людям с зашкаливающей долговой нагрузкой

Об этом сообщил Банк России по результатам своего первого исследования показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков МФО. Банк России обязал МФО, как и банки, вести расчет ПДН при выдаче займов с 1 октября 2019 года. Если ПДН выше 50 процентов (относительно безопасного уровня), такой займ менее выгоден кредитору.
Как и следовало ожидать, клиенты МФО оказались гораздо более закредитованными, чем клиенты банков: свыше половины выдач микрозаймов (53,7 процента) в IV квартале 2019 года пришлось на заемщиков с ПДН более 50 процентов. Чрезмерно высокий ПДН (свыше 80 процентов) отмечен только у 23,3 процента банковских заемщиков.
При этом в более чем половине случаев для оценки дохода граждан микрофинансовые организации используют не документально подтвержденные сведения о доходах, а заявленный доход (но сумма при этом не должна превышать среднедушевой доход в данном регионе). Заявленный доход обычно используется при отсутствии формальных доходов, но сами МФО частично объясняют высокую долю займов, выданных под заявленный доход, необходимостью быстро принимать решения о выдаче микрозаймов, указывает Банк России.