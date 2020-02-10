ЦБ: Более трети займов выдается людям с зашкаливающей долговой нагрузкой

Более трети (36,9 процента) займов микрофинансовые организации выдают заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80 процентов своего дохода.

Об этом сообщил Банк России по результатам своего первого исследования показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков МФО. Банк России обязал МФО, как и банки, вести расчет ПДН при выдаче займов с 1 октября 2019 года. Если ПДН выше 50 процентов (относительно безопасного уровня), такой займ менее выгоден кредитору.

Как и следовало ожидать, клиенты МФО оказались гораздо более закредитованными, чем клиенты банков: свыше половины выдач микрозаймов (53,7 процента) в IV квартале 2019 года пришлось на заемщиков с ПДН более 50 процентов. Чрезмерно высокий ПДН (свыше 80 процентов) отмечен только у 23,3 процента банковских заемщиков.

При этом в более чем половине случаев для оценки дохода граждан микрофинансовые организации используют не документально подтвержденные сведения о доходах, а заявленный доход (но сумма при этом не должна превышать среднедушевой доход в данном регионе). Заявленный доход обычно используется при отсутствии формальных доходов, но сами МФО частично объясняют высокую долю займов, выданных под заявленный доход, необходимостью быстро принимать решения о выдаче микрозаймов, указывает Банк России.