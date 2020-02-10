Чем государство может помочь развитию нефтехимии

Как и все, что связано с углеводородами, их добычей и переработкой, развитие нефтехимии сильно зависит от фискальной политики и мер поддержки государства. "Принимая во внимание высокую конкуренцию на этом рынке со стороны не только американских и ближневосточных производителей, но и развивающихся опережающими темпами китайских нефтегазохимических компаний, меры государственной поддержки отрасли, в том числе в части налогообложения, будут иметь решающее значение", - отметила руководитель проектного офиса по работе с ключевыми клиентами и рынками "Делойт" СНГ Камилла Жалилова.

По мнению замглавы Центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Дмитрия Касаткина, с точки зрения регулирования сектора нужны скорее не стимулы, а отсутствие препятствий. Например как налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ), который должен вступить в силу с 2022 года. "Даже несмотря на его небольшую долю в газохимии (до 30%) и предполагаемые вычеты газопереработчикам, эффект для сектора может быть отрицательным", - считает Касаткин.

Речь идет о споре минэнерго и минфина о методах компенсации для бюджета страны за обратный акциз на СУГ. В конце прошлого года было принято решение сделать это за счет введения НДПИ на ПНГ. Поскольку многие крупные игроки нефтехимической отрасли являются также нефтедобывающими компаниями, понятно, что они были не в восторге от такого решения. При этом сказать, что правительство не поддерживает нефтехимическую отрасль, совсем нельзя.

В нефтехимии основной механизм стимулирования - обратный акциз, который начал действовать для нафты с началом налогового маневра в 2015 году. "Сейчас он составляет 10,3 тысячи рублей за каждую тонну нафты, поставленную на нефтехимию. Кроме того, в 2019 году разрабатывались варианты распространения этого инструмента на СУГ и этан, которые, вероятно, вступят в силу в 2020 году", - пояснил директор практики "Газ и химия" VYGON Consulting Дмитрий Акишин. Он подчеркнул, что к 2025 году объем субсидии нефтехимической отрасли может достигнуть 80-90 млрд рублей в год. "Нефтехимия отличается высокой капиталоемкостью и длительностью окупаемости инвестиционных проектов. Поэтому основным приоритетом должна стать гарантия долгосрочного действия разработанных инструментов", - считает Акишин.

Аналогичная ситуация с газохимией, поддержка которой достаточно серьезна, но главные игроки этой сферы являются крупнейшими газодобывающими компаниями. Поэтому увеличение фискальной нагрузки в области производства природного газа и его продажи потребителям часто нивелирует помощь газохимии. "Основной механизм стимулирования здесь - регулирование внутренних цен на газ и поддержание их на низком уровне относительно европейского рынка. Однако из-за волатильности цен на голубое топливо в мире объем субсидии постоянно меняется", - отметил Дмитрий Акишин. Он пояснил, что если в 2018 году ценовое преимущество российских производителей по сырью составляло до 8-9 тысяч рублей 1000 кубометров потребляемого газа, то при сегодняшних низких ценах этот показатель вряд ли превысит 1,5-2 тысячи рублей. "Это существенно снижает конкурентность новых российских газохимических проектов с учетом их удаленности от целевых рынков сбыта", - сказал Акишин.

Потенциал российской нефтехимической отрасли громадный, особенно учитывая наши запасы нефти и газа. Большинство экспертов считают, что если обеспечить нефтехимии стабильные и благоприятные условия для развития, то она сможет занять свою нишу на мировом рынке и одно из ведущих мест на самом быстроразвивающемся рынке стран АТР.