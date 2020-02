Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 февраля

Музыка и юмор

Премьера документального фильма "ZZ Top: Старая, добрая группа из Техаса" (ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas) - на Первом канале. Производство Великобритания-Канада-США. Лента рассказывает историю о том, как Билли Гиббонс, Дасти Хилл и Фрэнк Бирд основали культовую блюз-рок-группу, которая и спустя 50 лет после основания продолжает удерживать внимание фанатов во всем мире и вовлекать в свои ряды новых слушателей. Музыканты впервые собрались в 1969 году в городе Хьюстон "ковбойского" штата Техас, благодаря чему первые поклонники коллектива узнали его под названием "that li'l ol" band from Texas". Впоследствии трио сменило имя на более благозвучное, обзавелось продюсером Билли Хэмом и нашло свой стиль в музыке, сочетающий блюз-рок с поп-музыкой, приправленный полными юмора сексуальными намеками и сленгом.

Первый канал, 14 февраля, 00:25

Талант, и Баста!

Фото: Предоставлено Первым каналом

В эфире Первого канала стартует новый сезон вокального проекта "Голос.Дети", в котором примут участие более сотни юных исполнителей из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. Наставники команд - Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Ведущие - Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Полная география нового сезона "Голос. Дети": Арзамас, Барабинск Новосибирской области, Барнаул, Белгород, Бутурлиновка Воронежской области, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, дер.Вешки Смоленской области, Выборг Ленинградской области, Ишим, Йошкар-Ола, Заречный Пензенской области, Калуга, Камешково Владимирской области, Климовск, Кондрово, Красногорск, Красноярск, Ленинск-Кузнецкий, Махачкала, Москва и Московская область, Новосибирск, Ногинск, Одинцово, Оренбург, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Сургут, Тверь, Челябинск, Череповец, а также Армения, Белоруссия, Великобритания, Израиль, Канада, Казахстан, Латвия, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия. Правила всем известны. Осталось дождаться выхода участников и посмотреть, чем удивят они.

Первый канал 14 февраля в 21:30

Сохранить добро

Фото: Предоставлено "Россия 1"

Новый сериал - мелодрама "Большие надежды" - на канале "Россия 1". В нем рассказывается история любви и невосполнимых потерь на фоне жизни страны последних тридцати лет. Юные Эра и Зина, окрыленные большими надеждами, наперекор советам родителей, отправляются в город за своей мечтой. Они многое пройдут рука об руку, смогут по-настоящему подружиться, похоронят наивность и иллюзии, переживут взлеты и падения. Поймут, что главное в жизни - сохранить любовь, веру в людей и надежду на лучшее, несмотря ни на что. В ролях: Татьяна Бабенкова, Анфиса Черных, Елена Яковлева, Евгений Антропов, Леонид Громов, Алексей Демидов, Василий Симонов, Ян Цапник, Кирилл Сафонов, Олег Гаас и другие.

"Россия 1", с 10 февраля, в 21:00

Мой дом - моя уязвимость

Премьера документального фильма "Актерские судьбы. Кто в доме хозяин?" - на канале "ТВ Центр". Мужественные, обаятельные, надежные - они влюбляли в себя с первого взгляда. Тысячи женщин были готовы ради них на все. Но они выбрали себе в спутницы самых красивых... и самых своенравных. В итоге роковые мужчины и актеры первого ряда советского времени, такие как Николай Рыбников, Владимир Ивашов, Михаил Ульянов, Вячеслав Тихонов, Георгий Юматов оказались у себя дома на вторых ролях. Для одних это стало благом, для других - бедой. Как долго Николай Рыбников добивался взаимности Аллы Ларионовой - и добился ли на самом деле? Почему Вячеслав Тихонов 13 лет терпел выходки лихой казачки Нонны Мордюковой? Каким чудом не разрушился брак Владимира Ивашова и блестящей красавицы Светланы Светличной? Почему Михаил Ульянов стал подкаблучником - и радовался этому каждый день? Как из года в год проверяли друг друга на крепость Георгий Юматов и Муза Крепкогорская? В фильме участвуют: Юлия Рутберг, Валерий Баринов, Елена Драпеко, Евгений Князев, Сергей Соловьев, Виктор Мережко, Елена Ульянова - дочь Михаила Ульянова, Наталья Катаева - сестра Нонны Мордюковой и другие.

"ТВ Центр", 13 февраля, 23:05.

Всенародный Якубович

Леонид Якубович - в гостях у Киры Прошутинской в новом выпуске программы "Он и Она". Якубович - народный артист России, телеведущий, актер, поэт, писатель, электротехник по первой специальности, аукционист и пилот коммерческой авиации, а еще неутомимый искатель приключений и "Обломов в душе". Кира Прошутинская впервые в рамках телепрограммы встречается с другом, с которым знакома с 15 лет - они вместе занимались в театральной студии Народного театра ЗИЛ. Леонид Якубович расскажет, о каких своих поступках по жизни он сожалеет, о самых трудных годах, о том, какую драматическую роль хотел бы сыграть. А еще о том, что в дружбе часто ошибался, но никогда не ошибался в любви... Из программы можно будет узнать - боялся ли когда-нибудь Якубович потерять работу, знакомо ли ему безденежье, зачем в восьмом классе он ездил в тайгу "кормить комаров", каков был его первый эфир в качестве ведущего "Поля чудес", что такое всенародная любовь, и почему Якубович считает, что это не о нем?

"ТВ Центр", 14 февраля, 13:00

День памяти Александра Пушкина

10 февраля - печальная дата в российской истории. В этот день в 1837 году великий русский поэт Александр Пушкин скончался от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом. "Завершилось земное бытие великого поэта земли русской Александра Пушкина, - написал друг поэта Петр Вяземский. - Но его поэтический гений, его слава бессмертны". В День памяти Александра Сергеевича Пушкина по всей России и далеко за ее пределами проходят конференции, поэтические вечера, спектакли, театральные фестивали - поэта вспоминают не только филологи, артисты, музыканты, но и просто любители поэзии, почитатели таланта Александра Пушкина. 10 февраля в 06:35 на телеканале "Россия К" - программа "Пешком... Москва пушкинская". Ведущий программы Михаил Жебрак. Сразу после программы (10 февраля, 7:35) - документальный фильм "Николка Пушкин". В 08:20 на телеканале - кинокартина "Станционный смотритель" Сергея Соловьева Фильм снят в 1972 году. В рубрике "ХХ ВЕК" (11:10, повтор 01:10) - "Слово Андроникова. "Тагильская находка". 1976. В 13:10 в программе "Линия жизни" - известный пушкинист, писатель, актер и режиссер Владимир Рецептер расскажет о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина.

"Россия К", 10 февраля, 06:35), 0 7:35, 08:20, 11:10, 13:10.

Анна Нетребко - в "Силе судьбы"

На канале "Россия - Культура", в рубрике "Шедевры мирового музыкального театра" - опера Джузеппе Верди "Сила судьбы". Премьера постановки прошла в прошлом году на сцене лондонской Королевской оперы. В ней участвовали Анна Нетребко (Леонора), Йонас Кауфман (Дон Альваро), Людовик Тезье (Дон Карлос), Ферручо Фурланетто (Падре Гуардиано). Дирижер Антонио Паппано. Режиссёр - Кристоф Лои. Симфонический оркестр и хор Оперного театра "Ковент-Гарден". Для Нетребко это дебют в партии Леоноры. Зрительский ажиотаж, вызванный данным событием, был обоснован еще несколькими обстоятельствами, важными для меломанов. Во-первых, две самые звездные фигуры мировой оперы Нетребко и Кауфман пели вместе на сцене Ковент-Гарден очень давно - одиннадцать лет назад в "Травиате". Это их первая работа за столь долгое время. Во-вторых, Йонаса Кауфмана не видели в Ковент-Гарден уже два года.

"Россия К", 16 февраля, 21:40

Как вылечить отношения

На канале ТНТ с 14 февраля стартует комедийное шоу "Нам надо серьезно поговорить". Это - авторский формат, которого еще не было на российском ТВ - смесь социального стендапа и реалити. В начале каждого выпуска героиня делится с ведущей Юлей Ахмедовой реально существующей проблемой во взаимоотношениях со своим партнером. Затем они вместе приглашают виновника на стендап, и Юля с ним "серьезно" говорит. При этом мужчина до последнего не подозревает, что его ждет, реально удивляясь, откуда Ахмедова знает подробности его личной жизни. Он не хочет пышную свадьбу? Шутит над лишним весом подруги? Не предлагает жить вместе? Уделяет больше внимания компьютеру? И главное, не считает все вышеперечисленное серьезной проблемой? Тогда точно пришло время для серьезного разговора. Но чтобы он точно понял, что к чему, разговаривать с ним будет Юлия Ахмедова - основательница шоу Stаnd Up на ТНТ и одна из лучших женщин-комиков в стране. Большинство стендапов Юлии посвящены взаимоотношениям женщин и мужчин. Так кто же лучше нее сможет с юмором препарировать проблему и донести ее до второй половины? При этом подчеркивается, что в шоу Юля Ахмедова не пытается раз и навсегда решить проблему пары, но делает так, чтобы мужчина о ней услышал… Вместе со всей страной.

ТНТ, с 14 февраля, 20.00

День влюбленных в еду

14 февраля - День влюбленных… в еду! Так считают на телеканале "Кухня ТВ". Весь день, с 8:00 до 20:00 в эфире будут лучшие программы от шефов с мировым именем: Джейми Оливер, Майкл Боначини, Марта Стюарт. Они покажут коронные рецепты, поделятся секретами и вдохновят на приготовление праздничного романтичного ужина или обеда для любимой семьи. А вечером зрителей ждет уже культовый фильм "Ешь, молись, люби". Первая программа - "Супер еда с Джейми Оливером". Вторая - "Италия Боначини". Майкл Боначини - знаменитый британско-канадский шеф-повар итальянского происхождения - отправляется в путешествие по разным регионам Апеннинского полуострова, изучая уникальные для каждой местности блюда. Третья - "Выпечка Марты Стюарт". Героиня - американская легенда, сравнимая по масштабам с Опрой Уинфри. На ее рецептах и инструкциях по ведению хозяйства выросло не одно поколение американских жен, а ее кулинарные книги стоят на полках почти всех американских гостиных.

Главную роль в фильме "Ешь, молись, люби" сыграла Джулия Робертс. Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живет совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру.

"Кухня ТВ", 14 февраля, с 8.00 до 20.00

Встреча на боксерском ринге

Фото: Предоставлено "Супер"

На телеканале "Супер" - премьера третьего сезона комедийного сериала "Фитнес". В новых сериях героям предстоит решать конфликты необычным способом - на боксерском ринге, который появится в спортклубе вместе с новым руководством. Актрисы Софья Зайка и Светлана Камынина стали самыми частыми "гостями" ринга во время съемок. Именно их героини порадуют зрителей "Фитнеса" зрелищными сценами спарринга. Съемки этих сцен стали самыми сложными и травмоопасными за всю историю сериала, а занятия боксом плотно вошли в жизнь актрис на несколько месяцев. Для Ильи Глинникова третий сезон оказался не таким травмоопасным: актер исполняет роль тренера по боксу и в поединках не участвует. Зато сам Глинников хорошо знаком с боевыми искусствами: в детстве актер занимался ушу и кикбоксингом. Впрочем, в одной драке его герою поучаствовать все же придется, как и всем остальным обитателям "СуперФита".

"Супер", 10 февраля, 21:00

Могут ли сны выдать преступника

На телеканале Spike состоится премьера британско-австрийского сериала "Убийство по Фрейду", основанного на романе Фрэнка Толлиса "Смертельная игра". Главную роль исполнил британский актер Мэттью Бирд, известный зрителям по фильму "Игра в имитацию" и сериалу "Дракула". Действие разворачивается в Вене начала ХХ века. В то время труды знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда набирают популярность, и один из его учеников, практикующий доктор Макс Либерман, находит им новое и весьма необычное применение. Молодой и амбициозный, Макс видит возможность использования методов психоанализа в криминалистике. Он предлагает помощь опытному детективу Оскару Райнхарду, на тот момент занятого расследованием жестокого убийства. Критики высоко оценили работу сценаристов, команду которых возглавил Стив Томпсон, автор сюжетной линии популярного сериала "Шерлок". В "Убийстве по Фрейду" он уделил особое внимание методам психоанализа и интерпретации бессознательных поступков человека: реакциям на события, непроизвольным жестам и языку тела.

Spike с 10 февраля, 17:35

Как понять Делакруа

На канале "365 дней ТВ" - российская премьера фильма "Делакруа". Время и место действия - Париж, 1855 год. В городе, где проходит Всемирная выставка, наряду с технологическими новинками, искусство занимало видное место. Художник Эжен Делакруа выставил 36 картин в павильоне "Изящных искусств". В возрасте 57 лет он, наконец, получил признание. Спустя годы язвительных отзывов в сторону художника, критики сложили оружие. Но как публика отнеслась к его творчеству в середине XIX столетия, и как мы понимаем его сегодня? Зрителей ждет захватывающее исследование гениальности и оригинальности Делакруа. Из анализа деталей и содержания его картин - от самых известных, таких как "Смерть Сарданапала" или "Свобода, ведущая народ", до самых неясных - складывается портрет мастера, творившего в переломную для всего мира эпоху.

"365 дней ТВ", 10 февраля, 20:00

Власть клана Медичи

Первый сезон итальяно-британского драматического сериала "Медичи: Повелители Флоренции" - о самом влиятельном клане эпохи Ренессанса. XV век - на канале "365 дней ТВ". По пятницам будут показывать по две серии подряд. Всего за несколько десятилетий обычная купеческая семья Медичи превратилась из преуспевающих торговцев в правящую династию, подчинившую всю Флоренцию. Зачастую пренебрегая законами морали, этот клан оказал существенное влияние на духовную, экономическую и культурную революции, и нажил себе много врагов. В центре сюжета - Козимо де Медичи, который становится главой Флорентийской республики в 1434 году. Он унаследовал Банк Медичи от своего отца Джованни, отравленного при загадочных обстоятельствах. Главные роли исполнили двукратный лауреат премии "Оскар" Дастин Хоффман и Ричард Мэдден, известный по роли Роба Старка в сериале "Игра престолов".

"365 дней ТВ", с 14 февраля, 20:00

Дружба навсегда

Фото: Предоставлено more.tv

Второй сезон сериала HBO "Моя гениальная подруга" по книгам Элены Ферранте выйдет в России 11 февраля - одновременно с мировой премьерой - эксклюзивно в онлайн-сервисе more.tv. Исполнительным продюсером проекта выступил Паоло Соррентино. "Моя гениальная подруга" - первый в истории проект HBO на иностранном языке. Помимо HBO над проектом работали итальянские компании Rai Fiction, Timvision, Wildside и Fandango. Действие первого сезона начиналось в 50-е годы XX века в послевоенной Италии - в нищем районе на окраине Неаполя, где в окружении жестокости и насилия живут две маленькие школьницы Элена Греко (Лену) и Рафаэлла Черулло (Лила). Лену - миленькая, застенчивая, старательная. Лила - тощая, дерзкая, отчаянная и талантливая буквально во всем - от изощренных хулиганств до латинской грамматики. Они быстро сближаются, интуитивно ощущая свою непохожесть на других и внутреннюю силу противостоять несправедливости. В продолжении сериала, основанном на второй книге "неаполитанского квартета" Ферранте "История нового имени", подруги взрослеют и их жизненные пути расходятся. Лила становится синьорой Карраччи и пытается в богатстве и принадлежности к светскому обществу забыть саму себя. Лену продолжает прилежно учиться, переживая одиночество и разлуку с подругой. Роли теперь уже молодых женщин исполняют Маргерите Мадзукко и Гайя Джераче. Ко второму сезону в качестве постановщицы двух эпизодов присоединилась лауреат Каннского кинофестиваля Аличе Рорвахер, и для нее это первый опыт работы в сериалах. Первый сезон сериала "Моя гениальная подруга" можно посмотреть бесплатно на more.tv по ссылке.

More.tv, с 11 февраля

Подростки и музыкальный архив

Фото: Предоставлены more.tv

Молодежный музыкальный сериал "Крушение утопии" от продюсера Эминема, Дрейка и Кендрика Ламара выйдет в России эксклюзивно на сервисе more.tv. Действие сериала, сделанного в жанре футуристической антиутопии, происходит в недалеком будущем, жители которого лишены исторической памяти и знаний о прошлом. В этом мире группа подростков выбрана для участия в конкурсе талантов Exemplar, проходящем в одной из самых престижных колоний в Новом Вавилоне. Случайно герои находят архив культурных реликвий и теперь вынуждены подвергать сомнению все, чему их учили в этом новом мире без каких-либо артефактов. Раскрыть настоящую правду жизни им помогает обнаруженная в архиве музыка самых разных направлений - классика, поп, хип-хоп, хаус и даже народные ритмы. За музыкальную составляющую проекта отвечал продюсер Boi-1da, работавший с Дрейком, Рианной, Эминемом, Jay-Z, Ники Минаж, Кендриком Ламаром и другими звездами. Голосом исторического "архива", найденного в сериале подростками, стал известный рэпер, актер и продюсер Shoop Dogg. Постановщиком ярких танцевальных номеров - хореограф Таниша Скотт, создававшая номера для Рианны, Бейонсе, Алишии Киз, Шона Пола и многих других звезд. Шоураннер проекта - Джозеф Малоцци, работавший над "Звездными вратами" и "Темной материей", а за постановку отвечал режиссер Рэндолл Торн, снимавший "Слепую зону".

Мировая премьера сразу всех десяти эпизодов "Крушения утопии" состоится 14 февраля на американском стриминг-сервисе Hulu, с 15 февраля сериал будет доступен для просмотра в России More.tv, с 15 февраля

Шутки с Джимом Керри

На КиноПоиске - второй сезон американского сериала "Шучу" (Kidding). Джим Керри возвращается к роли иконы детского телевидения Джеффа Пиччирилло, чье шоу впервые за 30 лет осталось без эфира. Впереди - путешествие на край депрессии, с которой Джефф продолжает отчаянно сражаться. Фрэнк Ланджелла, Кэтрин Кинер и Джуди Грир также в кадре, а еще второй сезон порадует нас эпизодической ролью певицы Арианы Гранде. Второй сезон сериал "Шучу", как и первый, доступен по подписке КиноПоиск+Амедиатека.

КиноПоиск с 10 февраля

Кэрри в переговорах с Талибаном

Восьмой сезон сериала "Родина" - на "Амедиатеке" Кэрри Мэтисон помогает национальной службе США в сложных переговорах с Талибаном. Эта миссия дается ей особенно тяжело: после многомесячного заключения и пыток в русской тюрьме она мучается от провалов в памяти. Недоверие коллег растет, и Кэрри приходится полагаться только на себя (впрочем, было ли когда-то иначе?). Восьмой сезон станет для сериала финальным.

"Амедиатека", с 10 февраля

Танкер с кокаином

Российская премьера сериала "НольНольНоль" (ZeroZeroZero) - на "Амедиатеке". Масштабный проект мастера современного итальянского криминального фильма Стефано Соллимы, правдоподобно показывающий механизмы работы мирового наркотрафика. В основе сериала "НольНольНоль" лежит бестселлер Роберто Савьяно. Ранее Соллима и Савьяно уже работали над триумфальной "Гоморрой". В "НольНольНоль" главные роли исполняют Гэбриел Бирн, Андреа Райзборо и Дэйн ДеХаан, а сюжет выстроен вокруг танкера с огромной партией кокаина.

"Амедиатека", с 15 февраля